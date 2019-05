Google Play | rimosse false app di Trezor per criptovalute

Google Pixel 4 avrà un foro nel display bello grosso : ecco come dovrebbe essere : Skinomi, che ha pubblicato un'immagine rendering di una pellicola protettiva pensata per il Google Pixel 4 e che ci mostra il suo presunto design frontale L'articolo Google Pixel 4 avrà un foro nel display bello grosso: ecco come dovrebbe essere proviene da TuttoAndroid.

Ecco come Google prova a rendere più sicuro il Play Store : Google ha apportato importanti aggiornamenti alle regole del Play Store nel tentativo di rendere l'ecosistema di applicazioni Android più sicuro per i bambini L'articolo Ecco come Google prova a rendere più sicuro il Play Store proviene da TuttoAndroid.

Google vuole rendere il Play Store più sicuro - soprattutto per i bambini : Google si prepara a introdurre nuovi controlli per rendere sempre più sicuro il Play Store per i più piccoli, ovviamente con l'aiuto degli sviluppatori. L'articolo Google vuole rendere il Play Store più sicuro, soprattutto per i bambini proviene da TuttoAndroid.

Primo messaggio dopo il ban Google con Honor Play : si affacciano gli aggiornamenti di maggio : In questi mesi ha guadagnato apprezzabili quote di mercato il cosiddetto Honor Play qui in Italia, al punto che in queste ore sta facendo molto chiacchierare l'apparizione sul mercato dell'aggiornamento di maggio. Si tratta a conti fatti del Primo device abbastanza popolare in Italia e nel resto d'Europa in grado di fare questo step, con una risposta dagli elevati contenuti simbolici dopo il ban Google imposto da Trump sul fronte degli upgrade. ...

Disinstallate subito questa finta app presente sul Google Play Store : I ricercatori ESET hanno smascherato un'app che si fingeva un portafoglio di criptovaluta Trezor: prima di essere eliminata è stata scaricata più di mille volte dal Google Play Store. L'articolo Disinstallate subito questa finta app presente sul Google Play Store proviene da TuttoAndroid.

Quante offerte sul Google Play Store : ecco le migliori su app e giochi : Sono più di 40 i titoli tra app e giochi Android oggi in offerta (di cui 22 gratuiti) sul Play Store. Quale modo migliore per affrontare la giornata? L'articolo Quante offerte sul Google Play Store: ecco le migliori su app e giochi proviene da TuttoAndroid.

Google rilascia Character Alarms sugli smart display - incluso Nest Hub : Google annuncia la disponibilità della funzione Character Alarms su Google Assistant per gli smart display, ma solo per USA e Canada. L'articolo Google rilascia Character Alarms sugli smart display, incluso Nest Hub proviene da TuttoAndroid.

Niente panico - app e Play Store funzionano. I veri nodi Google-Huawei sono per il futuro : Nessun problema per installazioni e aggiornamenti sugli ultimi modelli del colosso cinese. Big G conferma sicurezza e Play Store sui dispositivi già venduti e in stock. Rimane da capire il destino di nuovi prodotti con Android 10, alias Q

Google tranquillizza gli utenti Huawei : il Play Store funzionerà sui dispositivi esistenti : Con un tweet pubblicato in tarda serata Google prova a tranquillizzare i possessori di smartphone Huawei in relazione alla sospensione della collaborazione. L'articolo Google tranquillizza gli utenti Huawei: il Play Store funzionerà sui dispositivi esistenti proviene da TuttoAndroid.

Google sospende la collaborazione con Huawei - a rischio l’accesso al Play Store : Gli effetti del blocco di Huawei negli USA si stanno già facendo sentire: Google sospende la collaborazione, a rischio l'accesso al Play Store. L'articolo Google sospende la collaborazione con Huawei, a rischio l’accesso al Play Store proviene da TuttoAndroid.

Google sospende la collaborazione con Huawei - a rischio l’acceso al Play Store : Gli effetti del blocco di Huawei negli USA si stanno già facendo sentire: Google sospende la collaborazione, a rischio l'accesso al Play Store. L'articolo Google sospende la collaborazione con Huawei, a rischio l’acceso al Play Store proviene da TuttoAndroid.

Google rilascia una nuova interfaccia utente per gli Smart Display : Nelle scorse ore il team di Google ha dato il via al rilascio di una nuova interfaccia utente per i suoi Smart Display. Ecco cosa cambia L'articolo Google rilascia una nuova interfaccia utente per gli Smart Display proviene da TuttoAndroid.

Bang & Olufsen lancia le nuove lussuose cuffie Beoplay H9 con tasto dedicato a Google Assistant : Bang & Olufsen ha lanciato una nuova versione delle lussuose cuffie Bluetooth Beoplay H9i con tecnologia di cancellazione del rumore L'articolo Bang & Olufsen lancia le nuove lussuose cuffie Beoplay H9 con tasto dedicato a Google Assistant proviene da TuttoAndroid.

Google Play Services è stato arrestato : come risolvere : Durante l’utilizzo di un dispositivo Android potrebbe capitare di ottenere il messaggio Google Play Services è stato arrestato. Tale avviso potrebbe far andare in panico gli utenti poco esperti. Noi di ChimeraRevo abbiamo deciso di leggi di più...