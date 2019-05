Asia Argento contro Morgan su Instagram per la casa pignorata

“Mi dispiace che Marco abbia individuato me come capro espiatorio per le sue scelte dissennate – ha confessato Asia Argento -. Ho sperato con tutta me stessa in questi anni che l’iniziativa giudiziale che sono stata costretta a porre in essere potesse smuovere la sua coscienza e metterlo di fronte alle sue, responsabilità; sarei stata pronta in ogni momento a venirgli incontro se solo lui avesse dato anche solo flebili segnali di resipiscenza”.



Infine un’apertura nei confronti dell’ex per risolvere la situazione: “Meglio tardi che mai e se davvero questa volta ha preso coscienza della situazione e intende riprendere in mano la sua vita ed iniziare a fare la cosa giusta, sono pronta ad ascoltare quello che ha da dirmi”.



Poco dopo però la Argento ha pubblicato su Instagram un messaggio decisamente duro nei confronti dell’ex. “Sei un miracolo ambulante – ha scritto nelle Stories -, forse da quella panchina sulla quale finirai a dormire per non aver pagato le tasse per anni, avrai modo di riflettere e riuscirai a scrivere un disco dopo 12 anni e drogarti sarà meno facile. Aripijate”. In seguito il post è scomparso e il profilo è stato disattivato.

risponde adopo lo sfogo dell'ex che l'ha accusata di aver contribuito a portargli via la, che presto verrà. L'ex frontman dei Bluvertigo, secondo quanto svelato dalla regista, avrebbe omesso di pagare l'assegno di mantenimento per la figlia Anna Lou per diversi anni. "Vorrei chiedere aiuto alle mamme delle mie figlie prima di tutto – aveva confessato il cantante qualche giorno fa – Ad, che è stata la causa principale, con un pignoramento, di tutto il procedimento giudiziario".Parole smentite dallache, dopo un lungo silenzio, ha deciso di replicare. "Marco non ha persoper colpa mia – ha replicato lei -, ma per le scelte che ha fatto e soprattutto per quelle che non ha fatto. Oggi cerca di fare passare me come la causa principale di tutti i suoi guai, ma omette di dire che dalla vendita della suaandranno ad Anna Lou (nostra figlia) soltanto 6mila dei 160mila euro di debiti accumulati in questi anni per l'omesso versamento degli assegni di mantenimento".Sostenuta anche dal suo avvocato, la regista ha affermato che Marco Castoldi avrebbe contratto un forte debito anche nei confronti del fisco e delle banche.