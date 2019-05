wired

(Di mercoledì 29 maggio 2019) Uscirà il 14 giugno e si chiameràladiThe Gathering, il popolare gioco di carte collezionabili. Sarà un set di carte con un funzionamento completamente inedito che andrà a intersecarsi solamente con una modalità (o formato) di gioco chiamato “”. Quando si parla di, infatti, si pensa erroneamente ad un singolo gioco mentre invece, con le “figurine” inventate da Wizards of The Coast nel 1993, si possono disputare partite diversissim a seconda del formato in cui ci si cala. Le regole base sono le stesse: ogni giocatore ha 20 punti vita e pesca 7 carte dal mazzo per cominciare. A seconda però di quante e quali espansioni si utilizzano nella partita che stiamo per intraprendere, cambia tutto. Standard, per esempio, è la modalità in cui si usano le carte più recenti. Legacy e Vintage prevedono l’utilizzo delle ...

micheleiurillo : Modern Horizons, in anteprima per Wired una carta della nuova espansione di Magic -