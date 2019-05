Gazzetta | Quagliarella blindato dalla Samp

ilnapolista

(Di mercoledì 29 maggio 2019) Ladello Sport parla del peso e dell’importanza diper ladi Ferrero. Una stagione da leader in campo e fuori per l’attaccante napoletano che chiude l’anno da capocannoniere della Serie A. Allanon sono sfuggite le attenzioni da parte di molte società per il loro gioiello, tra cui quelle del Napoli, dove il presidente ha ufficialmente dichiarato che il pensiero di riportarea casa c’è. Nonostante l’età Fabio ha dimostrato di essere un fuoriclasse ed è per questo che pensa possa essere tra i protagonisti dell’Europeo di Mancini del 2020 e che la società blucerchiata si è risentita della pressione del Napoli sul nome del suo attaccante In quest’ottica, la presunta ingerenza napoletana (sotto la forma di lusinghe) nei confronti del capocannoniere della A, senza che sia mai stata contattata la società ...

areanapoliit : GAZZETTA - Mercato, da Napoli pensano al ritorno di Quagliarella: la reazione della Sampdoria - SiamoPartenopei : GAZZETTA - Mercato, da Napoli pensano al ritorno di Quagliarella: la reazione della Sampdoria -