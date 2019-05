Gabriel Diniz è morto a 28 anni in un incidente aereo

Il cantante brasiliano Gabriel Diniz è morto in un incidente d’aereo : Il cantante brasiliano Gabriel Diniz è morto in un incidente d'aereo durante un volo che da Sergipe lo stava portando a Maseiò, luogo in cui viveva la fidanzata, e si trovava insieme al suo team di collaboratori. La notizia è arrivata direttamente dal suo management: È con grande dolore che confermiamo la morte di Gabriel Diniz e dell'equipaggio dell'aereo. Gabriel aveva solo 28 anni e nei giorni scorsi si era esibito a Feira de Santana, in ...