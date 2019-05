Alberto Giuliani | alla ricerca del futuro

vanityfair

(Di mercoledì 29 maggio 2019) Adoro le coincidenze e nel libro diGli immortali (Il Saggiatore, pagg. 208, € 19) ce n’è una irresistibile. Lui lo conoscevo soprattutto come fotografo, ma è anche giornalista e regista e ha pubblicato sui più grandi giornali del mondo compreso il nostro. Ha scritto un libro strano, un po’ diario intimo, un po’ reportage, che racconta i viaggi le esperienze i sentimenti – ma c’è anche una scelta delle immagini – che hanno accompagnato il suo progetto fotografico Surviving Humanity esposto in mezzo mondo. Tutto comincia quando un bramino, vent’anni fa, gli predice che morirà a 43 anni (ora ne ha 44). Un’anziana sul lago Bajkal, in Siberia, gli aveva detto qualcosa di simile un paio d’anni prima. Il bramino indiano gli suggerì di portare sempre all’indice uno zaffiro giallo per proteggersi e di aver fiducia in un uomo del. L’anziana siberiana gli aveva detto anche ...

