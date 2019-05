Gli sviluppatori di Dreams | non vogliamo rimanere per troppo tempo in early

Gli sviluppatori di Dying Light 2 : "potremmo avere una sorpresa per Nintendo Switch entro la fine dell'anno" : L'E3 2019 prenderà il via tra circa due settimane, il che significa che fan, sviluppatori e addetti ai lavori si stanno preparando per l'importante evento annuale. Quest'anno ci saranno molte presentazioni e anche se alcuni grandi nomi non prenderanno parte all'evento, come Sony, questo fornisce ad altre compagnie la possibilità di mettersi in luce ancora di più. Tra i protagonisti ci sarà Dying Light 2, l'attesissimo sequel del titolo del 2015 ...

Gli sviluppatori di Ghost of Tsushima alla ricerca di personale per spingere il gioco al suo "pieno potenziale" : Ghost of Tsushima, tra tutte le esclusive PS4 in arrivo, è stato forse il titolo più avvolto nel mistero. Anche Death Stranding ha visto almeno un certo numero di trailer, mentre per il gioco di Sucker Punch, salvo due trailer, non abbiamo visto nulla dall'E3 2018.I fan, dunque, si stanno chiedendo come procede lo sviluppo, soprattutto alla luce delle speculazioni basate su precedenti annunci di lavoro che la maggior parte della scrittura doveva ...

Gli sviluppatori di Man of Medan parlano del programma di lancio di The Dark Pictures Anthology : Poco fa abbiamo finalmente ottenuto una data di uscita per l'imminente gioco di Supermassive, Man of Medan. Il titolo si svolge su una nave fantasma e utilizza un sistema di scelta simile a Until Dawn del 2015 per creare un percorso di ramificazione di opzioni che porterà a più risultati potenzialmente molto diversi. Il gioco è anche il primo di cinque titoli in una serie antologica chiamata The Dark Pictures. Ora lo sviluppatore ha svelato ...

Continua il "silenzio radio" di Anthem : Gli sviluppatori non condividono novità da un mese : Anthem doveva essere "il gioco che mostrava come dovevano essere i giochi come servizio dal vivo". È stato pensato per essere il titolo che portava lo stile inconfondibile di BioWare ad un nuovo genere in un modo che avrebbe tenuto i giocatori incollati allo schermo, facendo leva su nuovi contenuti ed esperienze. Invece, è risultato un "pasticcio" e molto di ciò ha a che fare con lo sviluppo problematico del gioco.BioWare ha promesso di ...

Half-Life 2 : Gli sviluppatori di World War Z stavano pensando ad un remake ma Valve ha dato risposta negativa : Sembra proprio che Saber Interactive sia riuscita a fare centro con la pubblicazione del suo World War Z, TPS cooperativo ispirato al famoso film con protagonista Brad Pitt. Come riporta Trusted Reviews, durante una recente intervista il CEO dello studio Matthew Kirch, ha dichiarato che dopo aver lavorato su Halo ed Halo 2 (Master Chief Collection) ha provato a contattare di persona Gabe Newell, per proporre un remake del leggendario Half-Life ...

Gli sviluppatori di Heavy Rain sono al lavoro su un videogioco mobile : Dopo aver pubblicato l'ottimo Detroit: Become Human, sono stati in molti a chiedersi quale sarebbe stato il nuovo progetto dei ragazzi di Quantic Dream. Secondo un annuncio di lavoro scovato online, il loro prossimo progetto sarà un videogioco online.Come riporta il sito francese JeuxVideo, Quantic Dream ha recentemente pubblicato un annuncio di lavoro per assumere un Project mobile, la figura avrà il compito di guidare lo sviluppo di un titolo ...

Matchmaking di The Division 2 disabilitato? Le motivazioni ufficiali daGli sviluppatori : Il Title Update 3 di The Division 2 è stato reso disponibile nel corso degli ultimi giorni, e con esso tante le feature che hanno preso posto tra quelle disponibili all'interno del gioco. Ubisoft non ha voluto lasciare nulla al caso in vista dell'esordio del raid a lungo atteso dalla community, Operation Dark Hours, e ovviamente elevate erano le aspettative della fanbase, che da ormai una manciata di mesi si preparavano adeguatamente (sotto il ...

Druidstone : l'ispirato RPG tattico a turni deGli sviluppatori di Legend Of Grimrock è ora disponibile per PC : Grazie alla segnalazione di Rockpapershotgun, apprendiamo che Druidstone: The Secret of the Menhir Forest è finalmente disponibile per PC.Di che gioco si tratta? Ebbene, questo Druidstone è definito come un RPG tattico a turni ed è stato sviluppato dai creatori di Legend Of Grimrock, Ctrl Alt Ninja Ltd.Sulla pagina Steam dedicata, possiamo leggere:Leggi altro...

Google annuncia modifiche per i pagamenti aGli sviluppatori Android in alcuni Paesi : Con un post sul blog degli sviluppatori, Google rende noto che, a causa dei nuovi requisiti in alcuni mercati, presto introdurrà le ritenute alla fonte L'articolo Google annuncia modifiche per i pagamenti agli sviluppatori Android in alcuni Paesi proviene da TuttoAndroid.

I giochi popolari inviano dati sconosciuti a entità sconosciute - anche se Gli sviluppatori sono affidabili : Una serie di studi ha dimostrato che i giochi popolari inviano dati a più entità di terze parti e persino gli sviluppatori interessati potrebbero non sapere quali dati vengono inviati a chi. Angry Birds, tanto per citarne uno, invia intenzionalmente dati pubblicitari a 43 entità, ma lo sviluppatore Rovio si è rivelato inconsapevole di dati aggiuntivi inviati tramite SDK di terze parti. L'articolo I giochi popolari inviano dati sconosciuti a ...

Gli sviluppatori di A Plague Tale : Innocence non hanno in programma sequel o DLC : A Plague Tale: Innocence rappresenta il tipo di esperienze di gioco che sono diventate più rare con le attuali tendenze del settore: un titolo single player lineare, basato su narrativa, che non si occupa di avere un mondo aperto o opzioni multiplayer. Per questo motivo, e molti altri, il gioco era piuttosto atteso ed è risultato un'eccellente, memorabile avventura.Ma, dopo aver terminato il titolo, i fan dovranno aspettarsi dei sequel o qualche ...

Un Vampire : The Masquerade RPG narrativo è in arrivo daGli sviluppatori di The Council : Come segnala Rockpapershotgun, Bigben Interactive ha annunciato che tra i loro titoli in programma per il"2019 e oltre" c'è un Vampire: The Masquerade "RPG narrativo" sviluppato da Big Bad Wolf, lo studio dietro The Council. In arrivo anche Blood Bowl 3, come già detto in una precedente news, ancora una volta sviluppato da Cyanide.Purtroppo, né lo sviluppatore né il publisher hanno svelato alcun dettaglio su questo nuovo "gioco di ruolo ...

Gli sviluppatori di Ghost Recon Breakpoint svelano nuovi dettagli sui raid : Ghost Recon Breakpoint è stato annunciato formalmente la scorsa settimana per PC, PlayStation 4 e Xbox One. Prenderà le basi di Ghost Recon Wildlands e aggiungerà molti nuovi elementi, sia in PvE che in PvP, oltre ai raid endgame.Gli sviluppatori di Ubisoft Paris (lo studio che sta conducendo lo sviluppo su Breakpoint) hanno condiviso alcune curiosità su questi raid in due diverse interviste con la stampa, riporta Wccftech. Nella prima, ...

AGli sviluppatori dei recenti Wolfenstein non dispiacerebbe riprendere in mano la serie Quake : I recenti Wolfenstein devono sicuramente parte del loro successo al lavoro dei ragazzi di MachineGames, che hanno saputo reinventare il brand (senza però snaturarlo) e trasformarlo in quel successo commerciale che conosciamo tutti.Come riporta Gamingbolt, il Game Director Jeff Gustafsson ha risposto ad alcune domande su Wolfenstein: Youngblood ed una volta entrato nell'argomento multiplayer, il discorso si è spostato su Quake. Gustafsson ha ...