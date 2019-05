Giro d’Italia | Carapaz sorpassa tutti nelle quote | i bookmakers hanno comunque fiducia in

sportfair

(Di martedì 28 maggio 2019)d’Italia,in rosa fa paura ai rivali Roglic e Nibali, superatidei bookies Sorpasso: secondo i bookmaker Primoz Roglic non è più il favorito numero uno per la vittoria deld’Italia. Lo sloveno nella tappa di ieri ha avuto non pochi problemi: prima una foratura, poi una scivolata in curva, e al traguardo ha accusato 40 secondi da Nibali, che ha attaccato nel finale. La classifica vede orain rosa, Roglic a 47” e Nibali a 1’47”. Per il bookmaker 888sport.it, l’ecuadoriano, riporta Agipronews, è ora il maggiore candidato alla vittoria finale, a 2,40, mentre Roglic segue da vicino, a 3,00. Segno che gli analisti ritengono in questo momento lo sloveno più vulnerabile di quanto non apparisse alla vigilia. Occhio a Nibali, che non sta sbagliando niente e presumibilmente aspetta il tappone di domani per attaccare ...

giroditalia : Welcome to #Giro d’Italia 2019! What's your dream? It is always time to dream, so keep on dreamin.' | Benvenuti al… - giroditalia : #Giro d'Italia 2019 - Stage 15 | Tappa 15 Maglia Rosa @EnelGroupIT: @RichardCarapazM Maglia Ciclamino… - giroditalia : .@DarioCataldo wins his first Stage at the #Giro, @vincenzonibali attacks, @rogla limits losses. #Giro d’Italia whe… -