Giro d’Italia | 17^ tappa da Commezzadura ad Anterselva Antholz con arrivo in salita

Giro d’Italia – Nibali non si arrende : “battere Carapaz è complicato - bisogna inventarsi presto qualcosa” : Il corridore della Bahrain-Merida si è soffermato sulla tappa di oggi, sottolineando come sarà complicata battere Carapaz Giornata tutto sommato positiva per Vincenzo Nibali, il corridore della Bahrain-Merida ha sfruttato le salite della sedicesima tappa del Giro d’Italia per guadagnare terreno su Primoz Roglic, conquistando la seconda piazza della classifica generale alle spalle di Carapaz. Massimo Paolone/LaPresse Una situazione ...

Giro d’Italia 2019 : Vincenzo Nibali contro tutti. Movistar compatta - l’alleanza con Lopez. Lo Squalo è isolato : Vincenzo Nibali sogna di ribaltare il Giro d’Italia 2019, al momento lo Squalo occupa la seconda posizione in classifica generale a 1’47” di distacco da Richard Carapaz e cercherà in tutti i modi di recuperare sull’ecuadoregno che si sta rivelando estremamente solido: la maglia rosa pedala bene e soprattutto è sostenuto da una squadra eccezionale, la Movistar si sta confermando come la formazione più forte in questa Corsa ...

Giro d’Italia 2019 : Richard Carapaz e una vittoria in mano grazie al tatticismo di Nibali e Roglic : Richard Carapaz si sta comportando da autentico padrone del Giro d’Italia 2019, l’ecuadoregno si trova al comando della classifica generale con 1’47” di vantaggio su Vincenzo Nibali e 2’09” su Primoz Roglic: un margine importante che il sudamericano ha guadagnato anche grazie all’attendismo dei suoi due avversari diretti in due specifiche occasioni. Lo Squalo e lo sloveno si sono infatti marcati ...

Giro d’Italia 2019 - Primoz Roglic : “Oggi era dura - faceva freddo. Non è ancora finita - c’è sabato” : Primoz Roglic ha pagato dazio in occasione della sedicesima tappa del Giro d’Italia 2019, Vincenzo Nibali ha attaccato sulle prime rampe del Mortirolo e ha mandato in crisi lo sloveno che non è riuscito a replicare all’allungo dello Squalo. Il balcanico è arrivato sul traguardo con 1’22” di distacco dal siciliano ed è scivolato in terza posizione nella classifica generale, il capitano della Jumbo-Visma non è parso in ...

Giro d’Italia 2019 - Giulio Ciccone corridore vero. Mortirolo domato - deve puntare sulle corse a tappe in futuro : Possiamo dire che il salto di qualità nelle World Tour non ha proprio spaventato Giulio Ciccone, il nuovo Re del Mortirolo. Lui che ha letteralmente conquistato la cima valtellinese in questa sedicesima frazione della Corsa Rosa, per poi mettere la ciliegina sulla torta trionfando sul traguardo di Ponte di Legno e mettendo in bacheca la sua seconda vittoria di tappa al Giro. La prima l’aveva conquistata nel 2016 in quel di Sestola, dopo un ...

Giro d’Italia 2019 - Vincenzo Nibali : “Forzati i tempi sul Mortirolo - tanti big hanno mollato. Carapaz? Non mi è sembrato al top…” : Vincenzo Nibali ha regalato spettacolo durante la 16^ tappa del Giro d’Italia 2019, lo Squalo ha attaccato sulle prime rampe del Mortirolo e ha messo in difficoltà tutti gli altri big: solo la maglia rosa Richard Carapaz è riuscito a rientrare dopo un inseguimento e ha conservato il simbolo del primato con 1’47” di vantaggio sul siciliano che cercherà di ribaltare la situazione nelle prossime tappe di montagna che precedono la ...

VIDEO Giro d’Italia 2019 - 16^ tappa : highlights e sintesi. Ciccone vince a Ponte di Legno - Nibali attacca sul Mortirolo! : Oggi è andata in scena la sedicesima tappa del Giro d’Italia 2019, tutti si aspettavano questa giornata campale e lo spettacolo è puntualmente arrivato: la Lovere-Ponte di Legno non ha tradito le attese della vigilia e ha tenuto tutti gli appassionati col fiato sospeso grazie alla presenza del Mortirolo che si è confermata una salita micidiale, impegnativa, ostica. vincenzo Nibali ha attaccato sulle prime rampe della Cima Pantani, ha ...

Giro d’Italia – Carapaz si tiene stretta la maglia rosa : “tappa complicata a causa del meteo - ma grande lavoro di squadra” : Nonostante le insidie della 16ª tappa, Richard Carapaz ne esce con la maglia rosa e si complimenta con il proprio team per l’ottimo lavoro svolto Tappa complicata la numero 16 del Giro d’Italia. Nel tracciato da Lovere a Ponte di Legno, le condizioni meteorologiche hanno messo a dura prova i ciclisti, rischiando di cambiare le strategie delle squadre e far saltare il banco. Giulio Ciccone ha vinto la corsa, Richard Carapaz ne è ...

Giro d’Italia – Ciccone euforico dopo la vittoria della 16ª tappa : “ho aspettato questo successo 2 anni - ho urlato di gioia perchè…” : Giulio Ciccone mostra tutta la sua gioia dopo la vittoria della 16ª tappa del Giro d’Italia: il ciclista italiano aspettava questo successo da 2 anni Nonostante le condizioni metereologiche avverse, Giulio Ciccone è riuscito a firmare una vera e propria impresa. Il ciclista italiano si è aggiudicato la 16ª tappa del Giro d’Italia 2019, quella con partenza da Lovere e arrivo a Ponte di Legno. Nel post gara, Ciccone si è lasciato ...

Giro d’Italia : tappa a Ciccone - Nibali secondo nella generale : L'abruzzese Giulio Ciccone (TrekSegafredo) ha conquistato la 16esima tappa del Giro d'Italia, 198 km da Lovere a Ponte di Legno. L'azzurro ha preceduto in uno sprint ristretto il ceco Jan Hirt compagno di fuga sul Mortirolo. Terzo l'italiano Masnada, quarto a 1'40" uno straordinario Vincenzo Nibali, che ha mandato in crisi Primoz Roglic, su cui ha guadagnato oltre 1': il messinese scavalca lo sloveno e si porta al 2° posto della classifica ...

Pagelle Giro d’Italia 2019 - i voti della sedicesima tappa : Giulio Ciccone mostruoso - Vincenzo Nibali da applausi. Si stacca Roglic : sedicesima tappa assolutamente spettacolare ed ovviamente durissima per il Giro d’Italia 2019 quella partita da Lovere e giunta a Ponte di Legno. La pioggia e, soprattutto, il Mortirolo animano questa giornata priva del Gavia: a trionfare è un clamoroso Giulio Ciccone, in fuga dall’inizio e protagonista fino alla fine con la sua maglia azzurra. Cambiamenti anche in classifica generale. Andiamo a rivivere la frazione con le ...

Giro d’Italia 2019 - Ciccone vince la 16a tappa. Nibali show sul Mortirolo : Non ha deluso le aspettative l'attesissimo tappone del Mortirolo al Giro d'Italia 2019. A trionfare nella 16a frazione, la Lovere-Ponte di Legno di 194 chilometri, contraddistinta da freddo, pioggia e temperature invernali è stato l'italiano Giulio Ciccone della Trek-Segafredo che dopo una lunga fuga ha battuto Jan Hirt (Astana). Applausi a scena aperta per vincenzo Nibali che ha regalato emozioni staccando Primoz Roglic sul ...

Giro d’Italia : colpo di Ciccone a Ponte di Legno - Nibali scavalca Roglic : Anche senza il Gavia, l’attesissima tappa con cui il Giro d’Italia ha aperto la terza settimana ha regalato emozioni forti. La scalata al Mortirolo, con freddo e pioggia battente, ha messo a dura prova i corridori e Primoz Roglic ha pagato pesantemente questa giornata anche per la debolezza della sua squadra rispetto a quelle dei rivali. Nibali ha incendiato la corsa sul Mortirolo, ma la Movistar ha protetto e scortato la maglia rosa di Richard ...

Giro d’Italia 2019 - Giulio Ciccone - il Re del Mortirolo : “Avevo puntato su questa tappa. Sembrava impossibile - ma la vittoria è arrivata” : In quel di Ponte di Legno brilla la maglia del leader dei gran premi della montagna di Giulio Ciccone. È lui il più forte del tappone del Mortirolo che il gruppo del Giro d’Italia 2019 ha affrontato sotto una pioggia e una nebbia che tanto hanno ricordato le storiche imprese del ciclismo del passato. Ventiquattrenne di Chieti, il giovane della Trek-Segafredo è una delle speranze più belle del futuro del pedale tricolore, lui che si era già ...