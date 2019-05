Tv | il futuro di Fabio Fazio è su Raidue?

Che tempo che fa - incontro in gran segreto a Milano tra Fabio Fazio e Salini : deciso il futuro in Rai? : L'indiscrezione corre su Dagospia, che dà conto dell' incontro avvenuto "in gran segreto " oggi, mercoledì 15 maggio, a Milano tra l'ad della Rai, Fabrizio Salini , e Fabio Fazio . incontro , scrive Dago, che "a quanto si apprende è stato cordiale e costruttivo". I due starebbero cercando una soluzione c

"Fabio? O lo ami o lo odi. Il futuro? Un altro figlio e tornare in campo". Flavia Pennetta si racconta : Quando Fabio Fognini ha messo a segno l'ultimo punto a Montecarlo, la moglie e campionessa dell'Open Usa 2015, Flavia Pennetta, ha provato "una felicità enorme". Al Corriere della Serasvela che il segreto che ha fatto in modo che "il cavallo pazzo", come lo definisce la stessa Pennetta, si calmasse e trovasse la tranquillità necessaria per trionfare in un Masters 1000 è la paternità."Diventare padre di Federico, due ...