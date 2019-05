Progetto Google Wings | di che si tratta

Google Assistant aiuta anche chi non può parlare grazie al Progetto italiano Diva : Gli assistenti vocali sono il futuro. Ne è conferma il fatto che, insieme alle Intelligenze Artificiali, sono stati protagonisti degli ultimi annunci di Microsoft e Google . Dalla grande rivoluzione rischiano di essere tagliate fuori le persone che non possono parlare . A rimediare ci ha pensato Lorenzo Caggioni, ingegnere della sede milanese di Google , che ha creato Project Diva , dove Diva sta per DIVersely Assisted (Diversamente Assistito). È un ...

Google Plus è un Progetto fallito ed è in buona compagnia : Come da programma, Google Plus ci ha liberati della sua insicura esistenza. È iniziata la cancellazione di profili utente e dati, a breve non resterà traccia di uno dei fallimenti tecnologici più chiacchierati degli ultimi anni. Anzi, una traccia resterà. Pochi lo sanno, ma online c’è una pagina dal titolo esplicativo “The Google Cemetery“, che come suggerito dal nome consiste in una raccolta di lapidi dei fallimenti di ...