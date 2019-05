Mense scolastiche Preoccupazione di UNICOOP per il bando del Comune di Roma

romadailynews

(Di lunedì 27 maggio 2019) La UN.I.COOP, Unione Italiana Cooperative del Lazio, esprime forteper l’impostazione e il conseguente andamento deldi gara deldirelativo al servizio sulle. La fornitura del servizio a costi estremamente ridotti non potrà che incidere negativamente sulla qualità dei prodotti destinati agli alunni delle scuolene. Non meno rilevante sarà l’impatto che il ribasso avrà sulla regolarità del servizio, a causa della conseguente presumibile riduzione del personale delle cooperative aggiudicatarie dei lotti. Di sicuro andremo incontro a risultati insoddisfacenti del servizio, che subiranno le famigliene ed i lavoratori. Tali effetti saranno ancor più gravi in considerazione del fatto che per quest’anno il servizio sarà allargato anche agli asili nidi. Risulta chiara l’approssimazione con la quale ilè stato concepito, del ...

