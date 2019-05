Blastingnews

(Di lunedì 27 maggio 2019)è la personificazione della tipicadel nuovo millennio: gli vengono attribuite relazioni con Barbara Fialho, Madonna, Vanessa Paradis, Penelope Cruz, Kylie Minogue, Adriana Lima e Nicole Kidman e ha un corpo pieno di piercing e tatuaggi, scolpito e tonico. A guardarlo, quindi, non sembra che abbia oggi compiuto 55. Tempo fa ha dichiarato: "Mi cibo essenzialmente di pietanze crude, che emettono energia, che sono vibranti, vivi". Quindi, il suo segreto sarebbe quello di un'alimentazione a base di cibi crudi e verdura.dichiara di preferire il mare delle Bahamas ai locali notturni e alle feste Ovviamente non è solo un corpo gagliardo, è un abilissimo suonatore di sitar, armonica, pianoforte, batteria, basso e chitarra, per non parlare della voce. Rappresenta l'unione perfetta del rock violento, del caldo soul e del funky. Tutto questo lo porta a ...

sfiorata82 : La rockstar idolo e multistrumentista Lenny Kravitz compie 55 anni -