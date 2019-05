Intervista - Bolloré | l' alleanza non si tocca

quattroruote

(Di lunedì 27 maggio 2019) La Renault è stata l'ultima a prendere provvedimenti a seguito dell'arresto di Carlos Ghosn, dominus assoluto per decenni. Il 13 marzo, però, le modifiche alla composizione del comitato esecutivo del gruppo non lasciano dubbi: il futuro non prevede il ritorno dell'ex leader. La vicenda di Ghosn, peraltro rilasciato dopo un lungo periodo di detenzione, ha modificato i rapporti all'interno dell'franco-giapponese?Direi di no. Stiamo andando avanti nella realizzazione del piano di medio periodo. Certo, dobbiamo adattare alcune cose alla luce della storia giudiziaria, ma gli elementi chiave dei nostri programmi rimangono immutati. Non ci sono cambiamenti di visione strategica: l'importante è che la nuova leadership abbia le leve per far funzionare bene il business. Detto questo, abbiamo continui incontri con i nostri partner per migliorare costantemente l'operatività ...

Pellegrini4R : #fcarenault per completezza d’informazione, ecco la mia intervista a Bolloré-Renault sul destino dell’Alliance, app… -