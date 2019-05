ilnapolista

(Di lunedì 27 maggio 2019)sembra destinato are a, non perché ha convinto Ancelotti, ma perché non ci sono offerte di rilievo come rivela la Gazzetta dello Sport. Si è parlato di Manchester e di un possibile scambio con Icardi, ma la verità è che il presidente ha valutato100 milioni, una cifra è molto al di sopra di ciò che Lorenzo ha dimostrato sul campo in questa stagione. Una stagione in cui l’attaccante non ha dato prova di carattere e di impegno, anzi al contrario di Mertens ha peggiorato il suo rendimento giorno dopo giorno, fino ad arrivare alla partita contro il Bologna. Quell’atteggiamento superficiale evidenziato fino a quando è rimasto in campo, ha spazientito persino l’allenatore che, ha dimostrato con ampi gesti la sua insofferenza dinanzi all’impalpabilità dell’attaccante.dunque, non si sa se tra gli applausi o i fischi dei tifosi, ma ...

SSCNapoliNews : Insigne resta a Napoli, nessuna offerta per lui - linknews24 : RT @napolista: #Insigne resta a #Napoli, nessuna offerta per lui. Il presidente lo valuta 100 milioni, ma la stagione di Insigne non ha con… - napolista : #Insigne resta a #Napoli, nessuna offerta per lui. Il presidente lo valuta 100 milioni, ma la stagione di Insigne n… -