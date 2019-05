Terremoto avvertito in Lombardia | paura ma nessun danno

Terremoto a Parma di 3.4 magnitudo - allarme tra la gente : avvertito fino a La Spezia : Secondo quanto rilevato dall’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv), il sisma ha avuto una magnitudo di 3.4: l’epicentro della scossa, avvertita chiaramente in molte zone della regione alle ore 12.38, è situato a 5 chilometri dal comune di Tizzano Val Parma .

Terremoto Puglia : avvertito forte boato a Molfetta - panico tra i residenti : Il Terremoto magnitudo Mw 3.7, registrato dall’INGV a 4 km sudest da Barletta (BT) alle 10:13:33, ad una profondità di 34 km, è stato preceduto da un forte boato , avvertito in particolare a Molfetta , generando il panico tra i residenti . Il sisma non ha prodotto danni a persone o cose. La Prefettura di Bari ha precisato che la scossa è stata avvertita soprattutto a Bitonto, Molfetta e Ruvo di Puglia . I vigili del fuoco hanno effettuato una ...

Terremoto a Palermo di 3 - 3 - avvertito sulle Madonie : Ua scossa di Terremoto è stata registrata in provincia di Palermo alle 10.09. L'istituto nazionale di vulcanologia ha rilevato magnitudo di 3,3 ed epicentro poco lontano da Gangi (a 120 chilometri...

Terremoto nel Palermitano - avvertito fino a Caltanissetta : Ua scossa di Terremoto è stata registrata in provincia di Palermo alle 20.18. L'istituto nazionale di vulcanologia ha rilevato magnitudo di 2.9 ed epicentro a Castelbuono nelle...

Terremoto tra Abruzzo e Lazio di 3.1 : avvertito a Frosinone - Fiuggi - Sora e Avezzano : Una scossa di Terremoto è stata registrata alle 15.42 in provincia de L'Aquila alle 15.42 con epicentro Campolongo. Le stime dell'istituto nazionale di vulcanologia parlano di una...

Un Terremoto magnitudo ML 2.1 si è verificato a 1 km est da San Vito di Cadore ( Belluno ) alle 13:44:08, ad una profondità di 7 km. L'evento è stato localizzato dalla Sala Sismica INGV-Roma. Il boato è stato avvertito distintamente a San Vito di Cadore e nei centri limitrofi, tra cui Cortina. Non si segnalano danni a persone o cose.

Un terremoto magnitudo Mwp 6.3 è stato rilevato in mare, al largo di Taiwan alle 07:01:06 ora italiana, ad una profondità di 20 km. L'evento, avvertito della capitale , è stato localizzato dalla Sala Sismica INGV-Roma.

Terremoto a Cerignola di 3.1 avvertito anche a Foggia - Andria e Barletta : paura tra la gente : Una scossa di Terremoto è stata avvertita alle 21.19 in provincia di Foggia . L'Ingv ha rilevato un sisma di magnitudo 3.1 con epicentro a soli 4 chilometri da Cerignola . La...

