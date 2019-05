Si vota per Ue, comuni e Piemonte

matteosalvinimi : In tanti mi avete chiesto chiarimenti su come si vota. È semplice. Domenica dalle 7 alle 23 per le Europee CROCE su… - simonabonafe : Con le dimissioni di #TheresaMay la #Brexit mostra la sua vera faccia: un inganno che i sovranisti hanno spacciato… - amnestyitalia : Domani si vota per eleggere i nuovi membri del Parlamento europeo. Ci rivolgiamo a tutti i leader e candidati a que… -

Seggi aperti alle 7 in tutta Italia per l'election day per eleggere 76 deputati europei (tre dei quali si insedieranno solo dopo la Brexit),i sindaci di 3.812, tra i quali 27 capoluoghi, il presidente della Regionee i consiglieri regionali.Gli aventi diritto al voto per le europee sono poco più di 51 milioni. Complessivamente le sezioni sono 62.047. Più ristretto il corpo elettorale per le comunali:circa 17 milioni,distribuiti in 20.769 sezioni. Insono 3.621.796, divisi in 4.807 sezioni.(Di domenica 26 maggio 2019)