Si muove il nord | meno voti al Sud

(Di domenica 26 maggio 2019) L’affluenza alle 12 per le elezioni europee è stata del 16,7%. In linea con quella del 2014 ma in calo rispetto alle politiche del 2018, quando la percentuale era del 19,4%.Quello che si evince dalla cartina rielaborata da youtrend, rispetto alle elezioni dell’anno scorso, è il calo dei votanti nel Sud. L’affluenza oscilla tra il -4% che si è registrato in alcuni comuni di Sicilia e Sardegna e il +2%, in parte della Puglia e del Molise. Il Sud è stato il bacino principale didel Movimento 5 Stelle un anno fa.I dati del Centroe di buona parte delinvece sono in aumento. Tranne una parte del-est che si assesta tra il -4% e il -2%, i numeri del settentrione si dividono tra il +2 e +4.

