Mafia | Nino Di Matteo estromesso da pool su “entità esterne” Punito per un’intervista

Nino Di Matteo sulle stragi di Mafia del 1992 : “Probabile che assieme a Cosa nostra abbiano partecipato entità esterne” : Fu solo la mafia ad organizzare le stragi mafiose del 1992 che uccisero i giudici Falcone e Borsellino? Secondo Nino Di Matteo (intervistato da Andrea Purgatori su La7, nella trasmissione Atlantide), Sostituto Procuratore della Dna, l’uomo più scortato d’Italia, impegnato da 27 anni con le indagini sulle stragi di mafia, sui rapporti tra Cosa nostra e parti delle istituzioni, e PM nel processo sulla trattativa Stato – ...

Mafia : processo Mannino - il 22 luglio Camera consiglio e sentenza : Palermo, 20 mag. (AdnKronos) - Sarà emessa il prossimo 22 luglio la sentenza del processo d'appello stralcio sulla trattativa tra Stato e Mafia a carico dell'ex ministro Calogero Mannino, accusato di violenza e minaccia a corpo politico dello Stato. Lo ha annunciato il Presidente della Corte d'appel

Mafia : difesa Mannino - 'dal '91 in servizio permanente da imputato - estraneo a trattativa' (2) : (AdnKronos) - L'avvocato di Calogero Mannino, il prof. Carlo Federico Grosso, ha poi parlato del cosiddetta 'papello', cioè il foglio contenente le richieste della Mafia allo Stato per fare terminare la strategia stragista. "A questo punto la Corte d’appello è vincolata a confermare la sentenza di p

Mafia : difesa Mannino - 'dal '91 in servizio permanente da imputato - estraneo a trattativa' : Palermo, 20 mag. (AdnKronos) - "Dal 1991, tra processi mediatici e giudiziari, Calogero Mannino è in servizio permanente di imputato, a combattere per dimostrare la propria innocenza. Penso che le vicende giudiziarie debbano avere un punto certo. Questo processo comincia nel 2012, ci troviamo impela

Mafia : difesa Mannino - 'no a riapertura dibattimento' : Palermo, 20 mag. (AdnKronos) - "Questa produzione significa che Mannino, all'età 80 anni, è ancora oggetto di investigazioni. La difesa si oppone a qualunque richiesta di apertura dibattimentale non ritenendola attinente al capo di imputazione". Così l'avvocato Grazia Volo risponde alla richiesta de

Mafia : processo Mannino - Pg chiede acquisizione verbali neo pentito Bisconti : Palermo, 20 mag. (AdnKronos) - Le dichiarazioni del neo pentito di Mafia Filippo Bisconti potrebbero entrare nel processo appello stralcio della trattativa Stato-Mafia che vede imputato l'ex ministro Calogero Mannino, accusato di attentato a corpo politico dello Stato. Oggi, durante l'udienza dedica

Stato-Mafia - contro Mannino verbali boss pentito della “Cupola 2.0” : "Chiedo alla Corte di esibire i verbali di interrogatorio di Filippo Bisconti (14 marzo e 21 marzo 2019) in cui il neo collaboratore ha riferito di avere appreso da Rosario Lo Bue che Calogero Mannino era affidato alla famiglia mafiosa del suo paese di origine di Agrigento. Mettiamo a disposizione della corte questi atti per le eventuali iniziative d'ufficio, ovvero la possibile riapertura del dibattimento per sentire il collaboratore di ...

Stato-Mafia - chiesti 9 anni in appello per Mannino. L’ex ministro : “Fake news contro me” : La condanna a 9 anni e' stata chiesta per Calogero Mannino nel processo d'appello Stato-mafia. "In riforma alla sentenza di primo grado si chiede la conferma penale dell'imputato e la condanna a 9 anni di reclusione, cosi' come chiesto dal pubblico ministero in primo grado": cosi' il pg Giuseppe Fici, al termine della requisitoria, ha formulato la richiesta di pena per l'ex ministro Dc, accusato di minaccia a corpo politico dello Stato. Il ...

Trattativa Stato-Mafia - pg chiede condanna a 9 anni per l’ex ministro Mannino : La procura generale ha chiesto la condanna a 9 anni di carcere dell’ex ministro democristiano Calogero Mannino, imputato di minaccia a Corpo politico dello Stato nel processo d’appello sulla cosiddetta Trattativa Stato-mafia. Mannino, assolto in primo grado, ha scelto il rito abbreviato ed è giudicato separatamente rispetto agli altri imputati per ...

Stato-Mafia - il pg chiede condanna a nove anni per Mannino : "Fu un turpe scambio per fermare le stragi" : La procura generale ha chiesto la condanna a 9 anni di carcere dell’ex ministro democristiano Calogero Mannino, imputato di minaccia a Corpo politico dello Stato nel processo d’appello sulla cosiddetta trattativa Stato-mafia. Mannino, assolto in primo grado, ha scelto il rito abbreviato ed è giudicato separatamente rispetto agli altri imputati per cui è in corso il processo d’appello.Il processo di secondo ...

Fu lui il motore della trattativa! Stato-Mafia - chiesti 9 anni per l’ex ministro Mannino : Il procuratore generale di Palermo ha chiesto di condannare l'ex ministro democristiano Calogero Mannino a 9 anni di carcere, ribaltando la sentenza di assoluzione emessa in primo grado nell'ambito del processo sulla trattativa tra Stato e Mafia: "Le acquisizioni probatorie confermano il timore dell'onorevole di essere ucciso, così come sostenuto dall'accusa, e le sue azioni per attivare un 'turpe do ut des' per stoppare la strategia stragista ...