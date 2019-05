L' Europa è tornata di moda | con Verdi e Liberali ecco come cambia Bruxelles

espresso.repubblica

(Di lunedì 27 maggio 2019) La vecchia struttura di comando è stata scossa alle fondamenta. Perdono conservatori e socialisti a favore delle destre estreme che hanno quasi raddoppiato i voti e comporranno poco meno di un terzo del parlamento. L'onda verde e liberale spazza via vecchio duopolio di governo

DAZN_IT : È stato un sabato leggendario per il nostro volley ?? L’Italia è tornata a prendersi l’Europa con l'@IGOR_Volley e l… - espressonline : Europa, sorpresa verde. Ecco come cambia Bruxelles. Di @FedericaBianchi - Paolo_Tumolo : RT @Comunardo: No, grazie NATO e patto di Varsavia (e infatti appena venuto giù il secondo la guerra in Europa è tornata, con la partecipaz… -