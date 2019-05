Europee,secondo exit poll TOTALE ITALIA

Agenzia_Ansa : #ElezioniEuropee Exit poll in #Grecia vincono in conservatori , @tsipras_eu secondo con #Syriza tiene con il 27… - Agenzia_Ansa : #ElezioniEuropee affluenza in netto aumento la più alta degli ultimi 20 anni. Secondo le stime del #ParlamentoUe la… - Agenzia_Ansa : #ElezioniEuropee secondo gli exit poll dei media belgi, in #Francia il #RassemblementNational è il primo partito. F… -