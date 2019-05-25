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Traffico Roma del 25-05-2019 ore 07 | 30

Traffico Roma del 25-05-2019 ore 07 | 30 VIABILITÀ Roma SABATO 25 MAGGIO 2019 ORE 7:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA ...

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Traffico Roma del 25-05-2019 ore 07:30 (Di sabato 25 maggio 2019) VIABILITÀ Roma SABATO 25 MAGGIO 2019 ORE 7:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, BUONGIORNO CIRCOLAZIONE SCARSA IN QUESTE ORE SULL’INTERA RETE VIARIA DELLA CAPITALE, NULLA DA SEGNALARE, QUINDI, SUL GRA LUNGO L’INTERO ANELLO, E SUL PERCORSO URBANO DELL’A24 Roma-L’AQUILA-TERAMO. A TOR SAPIENZA, PER UNA FESTA PARROCCHIALE, DALLE 9:00 DI QUESTA MATTINA RIMARRÀ CHIUSA VIA DI TOR SAPIENZA, NEL TRATTO COMPRESO TRA VIA FILIPPO DE PISIS E PIAZZA DE CUPIS. DEVIATE LE LINEE BUS DI ZONA. MENTRE ALLE ORE 12.00, PAPA FRANCESCO TERRÀ UDIENZA SPECIALE IN AULA PAOLO VI AI PELLEGRINI PROVENIENTI DALLA DIOCESI DI LUNGRO DEGLI ITALO – ALBANESI DELL’ITALIA CONTINENTALE. POSSIBILI DIFFICOLTÀ DI CIRCOLAZIONE NELL’AREA CIRCOSTANTE IL VATICANO DURANTE L’AFFLUSSO ED IL DEFLUSSO DEI FEDELI. DANIELE GUERRISI In ...
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