Psg | Tuchel | “Il mio futuro è qui ma non decido solo io”

calcioweb.eu

(Di sabato 25 maggio 2019) Thomasha ribadito ieri sera, dopo l’ultima di campionato, la sua volontà di rimanere al timone del Psg nonostante le voci di addio: “Oggi posso dire che sarò l’allenatore del Paris Saint Germain anche nella prossima stagione ma nel calcio le cose possono cambiare da un giorno all’altro. E se cambieranno, non sarà per una mia decisione”. “Onestamente inizio a preoccuparmi visto che tutti mi chiedono del mio– ha scherzatoai microfoni di Canal Plus – Ho l’impressione che tutti sappiano qualcosa che io non so…”. SEGUI CALCIOWEB PER LE ULTIME NOTIZIE IN TEMPO REALE Per le squadre –> Tutte le notizie sul calcio esteroL'articolo Psg,: “Il mioè qui ma nonio” CalcioWeb.

infoitsport : PSG, via Mbappé o Neymar? Tuchel: 'Se non restano, troveremo altro' - waeltamim8 : @GFFN tuchel to chelsea, allegri to PSG, sarri to juve - diohakan : Per quale motivo Tuchel è stato scelto dal psg? Imbarazzante -