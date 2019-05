Messaggi e foto rubate. Sono stata ricattata! Claudia Galanti vittima deGli hacker : Brutta avventura per Claudia Galanti, che ha raccontato di essere stata vittima di un hacker che le avrebbe prima rubato dei dati personali e poi avrebbe cercato di ricattarla. La Galanti ha pubblicato un Messaggio in cui racconta di essere stata ricattata da un uomo misterioso : “Ciao a tutti! Sono stata hackerata! Qualcuno è entrato nella mia quotidianità, nelle mail, nel telefono, nei miei Messaggi, nelle mi foto, in tutti i miei ...

Gli hacker hanno messo online migliaia di mail della Lega e di Salvini : I 23 gigabyte di email sottratte alla Lega a febbraio del 2018 sono finiti in un archivio esplorabile sul dark web, la rete anonima dietro cui si celano attivisti e mercati neri. Il sito web, accessibile solo attraverso il browser per la navigazione anonima Tor, è comparso prima del 22 maggio, prima occasione in cui è stato visto online da Agi. La pagina consiste in un ironico collage di foto del ministro dell'Interno Matteo Salvini ...

Leak da hacker per Watch Dogs 3 : tanti i dettaGli in vista dell’annuncio E3 2019 : L'E3 2019 è ormai alle porte, e Watch Dogs 3 potrebbe essere tra i suoi illustri - e poligonali! - protagonisti. Mai svelato ufficialmente da "mamma" Ubisoft, il terzo capitolo della saga tutta hacker e spionaggio potrebbe infatti fare capolino sul palco della fiera di videogiochi più attesa dell'anno, al via a giungo in quel di Los Angeles. I rumor sulla prossima incursione del franchise stanno rimbalzando tra i forum Reddit e NeoGAF nelle ...

Mail truffa fruttano 1 milione di dollari aGli hacker - minacciano di pubblicare foto compromettenti : Migliaia di utenti in tutto il mondo sono stati raggirati da una truffa via eMail, in cui il mittente minacciava di diffondere immagini intime o compromettenti del malcapitato destinatario, se non avesse pagato un ricatto in Bitcoin. Le suddette Mail circolano da diversi giorni e ingannano i sistemi antispam di molti programmi di posta elettronica perché i truffatori si sono affidati alla letteratura straniera per farla in barba ai ...

Attacco hacker a Whatsapp - meGlio aggiornare l’applicazione : hacker all'Attacco di Whatsapp. La popolare app di messaggistica istantanea, di proprietà di Facebook, è stata vittima di un Attacco informatico da parte di hacker, che sono riusciti a installare da remoto un software capace di spiare telefonini e altri apparecchi, sfruttando una vulnerabilità della stessa applicazione. Whatsapp ha detto che l'Attacco ha riguardato "un numero ristretto" di utenti, e che è stato orchestrato "da un cyberattore ...

Hacker attaccano siti dell’Ordine deGli avvocati. La sicurezza digitale in Italia è ancora vulnerabile : Il collettivo LulzSec_ITA, impegnato negli ultimi giorni a violare i sistemi informatici degli Ordini degli avvocati di Matera, Caltagirone e Piacenza per poi arrivare a bucare 30mila Pec di avvocati romani, rivendica anche un attacco perpetrato ai danni del sito del Garante per la protezione dei dati personali. La notizia è stata prontamente e in parte smentita attraverso un comunicato ufficiale, con il quale il Garante ha precisato come il ...

I segreti della nostra salute nel mirino deGli hacker : "Raddoppiati gli attacchi" : Giuseppe Marino Il Garante: i dati privati troppo accessibili, vita e morte ormai sono dominate da un algoritmo Roma Un classico regalo per i patiti di tecnologia: il braccialetto che registra battito cardiaco, pressione o le calorie consumate e li trasmette allo smartphone. Ma quei dati sono al sicuro? Una certezza c'è: gli attacchi informatici in campo sanitario sono aumentati del 99 per cento, un tasso doppio di quello già ...

