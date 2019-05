ilfattoquotidiano

(Di sabato 25 maggio 2019) “È come fare il benzinaio. Se domani i ciclisti hanno una tappa da 240 chilometri in montagna, hanno bisogno di fare benzina: quindi tante proteine, prodotti freschi e sopratcarboidrati, che sono il vero carburante”. Antonio De Sarro viene da Asti, ha 35 anni e di mestiere non fa il benzinaio, ma lodelladi: la Bahrain-Merida, che sta correndo il Giro d’Italia. Ci è arrivato dopo la gavetta in ristoranti stellati italiani, francesi, spagnoli e australiani e una serie di collaborazioni di alto livello nel ciclismo. “– dice lui – è successo per caso”. La sua carriera è iniziata in un hotel di Torino, ma pochi mesi dopo ha fatto le valigie per la Spagna: “Quell’annoospitava la Coppa America di barca a vela. Avevo uno zio che viveva lì e mi ha chiesto di raggiungerlo. Ho fatto finta di pensarci quei 30-35 secondi e poi sono volato da ...

Cascavel47 : “Faccio lo chef per la squadra di Vincenzo Nibali e vivo a Valencia. E pensare che tutto è successo per caso”… - Noovyis : Un nuovo post (“Faccio lo chef per la squadra di Vincenzo Nibali e vivo a Valencia. E pensare che tutto è successo… - gdrnik : il vostro prince d si traveste per qualche oretta da chef d, faccio la marmellata di fragole rt se la vuoi assaggiare -