Chiude a sorpresa Mercatone Uno | 1 800 addetti ignari

(Di sabato 25 maggio 2019) Serrande abbassate, questa mattina, nei 55 punti vendita a marchioUno in tutta Italia. E' l'amarache si sono trovati davanti i circa 1.800 dipendenti del gruppo, che senza alcun preavviso da parte della proprieta', si sono recati normalmente a lavoro e hanno trovato chiusi negozi e magazzini, dal Piemonte alla Puglia. Per il vicepremier e ministro dello Sviluppo economico, Luigi Di Maio, "la priorita' assoluta sono i 1.800 lavoratori coinvolti, a cui oggi e' stata calpestata la dignita'. Vista la delicatezza della questione - ha sottolineato - si attendono tutti i rilievi del tribunale per capire puntualmente come dare risposte immediate". Di Maio ha quindi anticipato a lunedi' 27 maggio il tavolo di crisi con l'azienda previsto originariamente per il 30 maggio. "E' prioritario - ha aggiunto - salvaguardare i livelli occupazionali e gli asset e verificare le ...

