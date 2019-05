Amici | perché i finalisti meriterebbero la vittoria? Parla la Berté

Amici - Vittorio Grigolo rivela : “Ecco perché ho dovuto lasciare il serale” : L’addio di Vittorio Grigolo e Ricky Martin, i due direttori artisti, a poche puntate dalla finale del serale di Amici 18 ha colto i fan di sorpresa e suscitato non poche perplessità. Per questo ora è stato lo stesso Grigolo a spiegare in un’intervista al settimanale Chi i motivi che l’hanno spinto a prendere questa decisione: “Ora sto preparando Tosca per la Royal Opera House, mi esibirò il 27, ma avrei anche potuto ...

Costanzo : 'Con Maria l'appuntamento della vita. 'Amici'? Lo seguo perché poi mi interroga' : Ospite di Un giorno da pecora, su Rai Radio1, Maurizio Costanzo ha raccontato l'amore con Maria De Filippi, che dura da molti anni ed è quello che il popolare conduttore aspettava da sempre. Partiamo ...

Amici 18 - Tish contro Alberto : 'Per lui Giordana è santa perché gli ha scritto la canzone' : Nella casetta dei Blu di Amici 18, in onda su Canale 5, sembra esserci molta tensione in questi giorni: la produzione, infatti, ha mostrato a Tish un filmato nel quale tutti i suoi compagni la escludevano dalla loro rosa ideale di semifinalisti. Le parole che la cantante ha usato per replicare al pensiero dei colleghi, sono state dure soprattutto nei confronti di Alberto Urso: la ragazza, infatti, ha dichiarato che il tenore elogia il talento di ...

Massa - genitori islAmici chiedono aiuto alla Polizia perché il figlio beve la birra : Un singolare fatto di cronaca si è verificato qualche giorno fa a Massa, in Toscana, dove due genitori di religione islamica hanno chiamato gli agenti della Polizia di Stato in quanto stavano litigando con il proprio figlio che aveva deciso di bere tranquillamente una birra. La religione in questione vieta ai propri fedeli l'uso di bevande alcoliche, tra le quali è inclusa anche la bevanda 'bionda'. 'aiuto, stiamo litigando con nostro figlio. ...

Amici 18 - Ricky Martin non ci sarà stasera : ecco perché e chi lo sostituirà : Ricky Martin non ci sarà nella quinta puntata del serale di Amici 18, il talent condotto da Maria De Filippi. Ad annunciarlo è un video-messaggio pubblicato sui profili social ufficiali del programma di Canale 5 in cui il cantante portoricano spiega che non potrà esserci a causa di un precedente impegno con un evento benefico della sua fondazione in Portorico e precisa che l’assenza è solo per questa sera, dal 4 maggio tornerà in onda. Chi ...

Amici - l'accusa di Rudy Zerbi contro Giordana : 'Vi dico perché è qui...' : Sono pesanti le accuse che Rudy Zerbi ha mosso contro Giordana Angi , concorrente di Amici 18 con cui più di una volta ci sono stati gravi scontri. Riguardo a lei l'insegnante di canto ha dichiarato: "...

Uomini e Donne e Amici : Maria svela perché sono nati i suoi programmi : Maria De Filippi racconta l’idea che sta dietro Uomini e Donne e Amici: confessioni sui suoi programmi più famosi Tra i programmi di maggiore successo condotti da Maria De Filippi un posto sul podio si sono conquistati sicuramente Uomini e Donne e Amici. Stasera, durante A raccontare comincia tu, la moglie di Costanzo ha raccontato […] L'articolo Uomini e Donne e Amici: Maria svela perché sono nati i suoi programmi proviene da Gossip ...

[Il caso] Accoltella un uomo perché porta il crocefisso - Salvini invoca la "stretta sugli islAmici. Ma Di Maio accusa : "Rimpatri fermi" : I tristi fatti di cronaca di questi giorni - sottolinea il M5S -, con l'aggressione prima a due agenti della polizia da un soggetto che sarebbe dovuto essere già espulso, poi con l'Accoltellamento di ...