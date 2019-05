Roma | Ranieri in conferenza | “De Rossi merita giusta atmosfera | sul mio futuro…”

Roma. De Rossi al passo d'addio - Ranieri stadio sia in festa : Calcio, Roma. Che sia una festa, con tanto amore, per salutare il capitano. Domenica all'Olimpico contro il Parma Daniele De Rossi vestirà maglia Roma

Addio alla Roma - ma Ranieri non molla : “voglio un nuovo progetto” : Roma, Claudio Ranieri ha parlato del suo futuro che sarà lontano dalla Capitale dopo questo stralcio di stagione “Il mio futuro? Io mi sento un allenatore europeo, dove ci sarà un progetto che mi intriga andrò“. Lo ha detto il tecnico della Roma, Claudio Ranieri, che con il Parma disputerà la sua ultima gara sulla panchina giallorossa. “La squadra credo si sia ripresa: ha dimostrato di aver saputo lottare per un obiettivo ...

Roma - Claudio Ranieri e la passerella per De Rossi : “in campo dal 1° minuto con la sua fascia! : Roma, Claudio Ranieri ha parlato dell’utilizzo che ha deciso di fare di Daniele De Rossi nell’ultima gara da giallorosso “Mi auguro che ci sia l’atmosfera che Daniele merita. Vedere lo stadio ricolmo d’amore per lui, deve essere una festa per Daniele per quello che ha dato alla Roma e per come lo ha dato. Mi aspetto una cosa positiva per lui al 100%. Giocherà dal 1′ con la sua fascia e credo che meriti ...

Roma - in arrivo l’ultima di De Rossi! Ranieri parla ai tifosi : “spero in un saluto pieno d’amore” : Capitan De Rossi giocherà la sua ultima gara con la maglia della Roma contro il Parma, l’auspicio di mister Ranieri “L’addio di De Rossi alla Roma un’emozione in più? Lo sarà per lui, per i tifosi che vedranno Daniele per l’ultima volta con la fascia da capitano sul campo e con la maglia della Roma. Ogni tifoso si è identificato in lui, per quella voglia che ha, per quello spirito combattivo che ha sempre ...

Claudio Ranieri ai saluti con la Roma : “tranquilli - la squadra ha un futuro” : Claudio Ranieri ha parlato in quella che potrebbe essere l’ultima conferenza stampa della sua carriera alla Roma La Roma ha “una grande società” e “la squadra ha un futuro, perché ci sono dei giovani molto interessanti“. Ma pensando alla prossima stagione e alle possibilità di conquistare un posto in Champions “voliamo più basso“. E’ il pensiero espresso da Claudio Ranieri in ...

Roma - Ranieri vola basso : “Negli ultimi anni sempre in Champions - il prossimo anno Europa League..” : Vincere, intanto, e sperare. Sperare qualcosa di quasi impossibile. Serve un miracolo alla Roma perché possa centrare la qualificazione in Champions, un incastro di situazioni difficilmente immaginabili. Ma i giallorossi hanno il diritto di provarci, e lo faranno in un clima di rabbia e delusione per i risultati in campo, di protesta contro la società e di “saluto”. Saluto nei confronti della bandiera Daniele De Rossi. Di ...

Roma - nella frutteria egiziana false cittadinanze agli stranieri : Nicola De Angelis Un'operazione che ha portato all'arresto di sei persone e diciannove indagati: un'organizzazione criminale dedita alla corruzione per il rilascio della cittadinanza italiana Corruzione per l'ottenimento della cittadinanza italiana. È quanto emerso dall'operazione della Polizia Postale e delle Comunicazioni che è riuscita a smantellare un'organizzazione criminale che chiedeva soldi in cambio di facile ottenimento ...

Roma - Ranieri : “Buona partita - è mancata un po’ di fortuna. De Rossi giocherà col Parma” : Le dichiarazioni di Claudio Ranieri, allenatore della Roma, ai microfoni di DAZN, al termine della partita pareggiata 0-0 contro il Sassuolo: “Purtroppo abbiamo provato fino all’ultimo a far gol, tante volte si dice che dovevamo essere più cinici e più pronti. Forse anche un po’ più fortunati, peccato. Non posso rimproverare nulla ai ragazzi, hanno lottato fino in fondo e fatto una buona gara, soprattutto nel secondo ...

Sassuolo-Roma 0-0 La Diretta Ranieri punta su Under - confermato Zaniolo : Sassuolo e Roma si affrontano al Mapei Stadium nella partita del sabato alle ore 20.30 per la 37esima giornata di campionato, penultima di Serie A. Gli emiliani, sicuramente salvi grazie ai loro 42...

Daniele De Rossi - Claudio Ranieri attacca la Roma : "Meritava un altro trattamento" : "Il futuro della Roma e i progetti di Pallotta? Io questo non lo so, tra due partite il mio compito finisce. Ci sta che ci siano dei ricambi, è successo anche da altre parti in Italia. Forse però a Daniele, che è una bandiera storica, questa cosa andava detta in un altro modo. Non è stato fatto e qu

Roma - Ranieri : fossi rimasto avrei voluto conferma De Rossi : Se Claudio Ranieri fosse rimasto sulla panchina della Roma e gli avessero chiesto se confermare o meno Daniele De Rossi, non avrebbe avuto dubbio

Ranieri sta con De Rossi : "Meritava un comportamento diverso dalla Roma" : “A Daniele, essendo il capitano e una persona storica qui, forse andava detto in un’altra maniera e dargli il modo di pensare bene, invece questo modo non gli è stato dato. Per una figura così importante, e avendo i tifosi della Roma un amore sviscerato per la propria squadra, una considerazione più attenta avrebbe consigliato magari un altro comportamento”. Così il tecnico Claudio Ranieri sulle ...

Ranieri boom contro la proprietà della Roma : parole al vetriolo sul caso De Rossi : Roma, Claudio Ranieri si è schierato al fianco di De Rossi e dei tifosi Romanisti che stanno criticando i vertici societari Il tecnico della Roma, Claudio Ranieri, non è certo uno che le manda a dire. L’allenatore giallorosso, interpellato in conferenza stampa sul caso De Rossi, ha parlato della questione in modo molto duro nei confronti di chi ha deciso per l’allontanamento del capitano. “De Rossi meritava una ...

Roma – Via Ranieri - inizia il toto-allenatore : Conte si allontana - tutte le altre ipotesi [NOMI E DETTAGLI] : Situazione sempre più calda per quanto riguarda la panchina della Roma. Claudio Ranieri si è praticamente tirato fuori con le dichiarazioni di ieri: “Quello di supervisore è un ruolo che mi è stato offerto quando sono stato contattato. Io mi diverto ancora ad allenare, perciò quando finirà il contratto finirà tutto”. Il tecnico Romano, quindi, si chiama fuori, a meno di clamorosi colpi di scena. Tanti i nomi in corsa tra sogni, ...