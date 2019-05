Periodo di prova e contratto di apprendistato | mesi totali e cosa significa

Niente più Periodo di prova gratis su Netflix - le cose cambiano in Italia : Dite addio al periodo di prova gratuito di Netflix, non più disponibile in Italia. Se fino a poco tempo fa era possibile testare la piattaforma di streaming per un mese senza sborsare un euro, adesso questa opportunità è stata sottratta agli utenti tricolore, restando attiva, anche se non sappiamo per quanto, in alcuni altri Paesi europei, come ad esempio in Germania, Svizzera e Francia. Chi vuole iniziare a fruire dei contenuti di Netflix, ...