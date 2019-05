Le mamme dei pipistrelli egiziani offrono l'amore in cambio di cibo (Di venerdì 24 maggio 2019) Gli scienziati hanno scoperto che le femmine di pipistrello della specie ‘rossetto egiziano’ ottengono il loro cibo dai maschi e si accoppiano con quelli che gliene forniscono di più. Gli esperti hanno osservato che le femmine di rossetto egiziano, che vivono in cattività, prendono costantemente il cibo di cui necessitano direttamente dal maschio con cui si accoppiano, e si sono chiesti il perché di questo comportamento. In particolare, spiegano gli scienziati, le femmine davano alla luce i cuccioli dei maschi da cui prendevano più spesso il cibo: in pratica, tre o quattro mesi prima dell'accoppiamento, le femmine iniziano a raccogliere cibo da diversi maschi, poi si accoppiano con uno di loro, che è quello che nel tempo ha offerto più cibo. Insomma, questa specie animale offre sesso in cambio di cibo.



