Il Giro d’Italia si accende | Nibali lancia la frecciata a Roglic | “bisogna assumersi le

sportfair

(Di venerdì 24 maggio 2019) Vincenzonon risparmia una frecciatina dopo la 12ª tappa deld’Italia: le parole dello Squalo dello Stretto Si è tenuta ieri la prima vera tappa tosta deld’Italia 2019: i ciclisti hanno affrontato il primo Gpm di prima categoria dell’edizione 102 della Corsa Rosa, in una tappa in cui i fuggitivi sono stati protagonisti assoluti, mentre i big non si sono smossi più di tanto. E’ Polanc il nuovo leader della classifica generale, seguito da, quinto invece Vincenzo, a 5’51” dallo sloveno dell’UAE. LaPresse Lo Squalo dello Stretto, alla vigilia della tappa di oggi, dove ci sarà il primo arrivo in salita, non ha risparmiato una frecciatina a: “la fuga ha avuto tantissimo margine. Nessuno ha preso la corsa in mano, la responsabilità di inseguire. Così abbiamo messo Agnoli e Bole a tirare. Se tutti ...

giroditalia : Stage 11 at #Giro d’Italia. Early Italian breakaway before the Australian shot! | Tappa 11 del #Giro d’Italia. Una… - giroditalia : #Giro d'Italia 2019 - Stage 11 | Tappa 11 Maglia Rosa @EnelGroupIT: @valerioconti93 Maglia Ciclamino… - giroditalia : .@tom_dumoulin abandons the #Giro d'Italia during the transfer to Km 0 | @tom_dumoulin abbandona il #Giro durante il trasferimento al Km 0 -