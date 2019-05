Il costo della tossicità - editoriale

Signore e signori - ecco la moda mare 2019 : info - immagini e costo della Towelkini [GALLERY] : Cos’è la Towelkini? Semplice: è un copricostume e un telo mare, tutto in uno. A idearla è stata Aria McManus, designer concettuale newyorkese. Da dove nasce l’idea? Da un’esigenza giudicata, a quanto pare, non trascurabile: sdraiarsi vicino alla spiaggia o in piscina senza portarsi sempre dietro l’asciugamano. Inoltre, dopo essersi alzati, si ha la comodità di essere già vestiti. Nel momento in cui ci si sdraia il telo ...

Rabbit di Koons opera d’arte più costosa della storia : "Rabbit", il gia' celebre coniglio di plastica gonfiabile in acciaio realizzato nel 1986 dello statunitense Jeff Koons, e' ora l'opera d'arte piu' costosa della storia tra gli artisti viventi. Per i critici d'arte, a cominciare dalla casa Christie's, che lo ha battuto all'asta per una cifra record di 91,1 milioni di dollari, si tratta di una delle sculture iconiche della storia dell'arte del secolo scorso, un'opera fondamentale, carica di ...

Monet da 110 milioni di dollari venduto all’asta : è tra i quadri più costosi della storia : Nuovo record per le tele del pittore francese Claude Monet. Dopo quella del 2016 venduta all'asta per 81,4 milioni di dollari ora un'altra della serie "I covoni" è stata aggiudicata da Sotheby's a New York per 110,7 milioni di dollari. Tuttavia, tra i dipinti più costosi al mondo, compaiono i nomi di altri artisti come Leonardo da Vinci, Willem de Kooning e Paul Cézanne.Continua a leggere

Ponte Morandi - il costo civile ed economico della camorra : Quando parlano di sblocca cantieri, della lentezza con cui i lavori vengono eseguiti, del groviglio di liti che ogni affidamento pubblico produce, ricordate sempre che parecchia della responsabilità ce l’ha la criminalità organizzata. Non tutta, ma parecchia sì. Se il mondo dell’edilizia è infestato da imprese che risalgono direttamente o indirettamente a boss o delinquenti abituali è anche perché la criminalità investe nel cemento ...

Taglio parlamentari - il deputato di Area civica : “Tema del costo della politica è ridicolo - da 600 a 400 non cambia nulla” : “Il tema del costo della politica è un tema ridicolo, da 600 a 400 deputati non cambia nulla. Il vero problema riguarda il rapporto tra l’istituzione e un paese”. A dirlo, alla Camera, mentre sono in votazione gli emendamenti alla proposta di legge costituzionale sul Taglio dei parlamentari, è il deputato di Area civica Serse Soverini. Domani, giovedì 9 maggio, sono in programma le dichiarazioni di voto e il voto sul ...

Il costo della stabilità. Il caso del Sudafrica : Milano. Oggi il Sudafrica va a votare, l’Anc, il partito di Mandela, vincerà, ma il suo consenso è ai minimi, e nelle elezioni locali del 2016 il disamore si è visto chiaro: le grandi città che hanno sostenuto il sogno dell’Anc, che era un sogno di riscatto e di democrazia, si sono concesse all’oppo

Animali - Ministero della Salute : con la ricetta elettronica nessun costo in più : Il nuovo sistema di ricetta elettronica (Rev) non introduce né nuovi obblighi né adempimenti aggiuntivi, rispetto a quelli già previsti dalla normativa vigente, a carico dei veterinari e degli utenti finali, anzi determinerà una riduzione di obblighi e un notevole risparmio di mezzi impiegati da parte dei fruitori del sistema, grazie alla possibilità di avvalersi di un sistema che permetterà un recupero veloce di informazioni e dei dati raccolti ...

Fu l’inizio della crisi! Lady Diana e il segreto nascosto al principe Carlo : C’è un segreto che Lady Diana ha tenuto nascosto per diverso tempo al marito, il principe Carlo. Oggi, a quasi 22 anni dalla morte della principessa del Galles, il biografo Andrew Morton lo ha rivelato, spiegando anche come quell’episodio fu, di fatto, l’inizio della crisi di un matrimonio solo all’apparenza da favola. Il giornalista e scrittore inglese, esperto di biografie di personaggi reali e vip, ha rivelato infatti che tutto iniziò nel ...

Elijah Wood parla della serie TV de Il Signore degli Anelli e del suo 'folle' costo : È tutto un prodotto del mondo in cui vivono. Adesso sanno quello che hanno, sanno quanto sia redditizio.' Ovviamente l'attore si riferisce al fatto che, quando il primo film di Peter Jackson uscì al ...

Bce - il tweet della Banca centrale rivendica lo slogan degli Avengers : “A qualunque costo? Lo disse già Draghi 7 anni fa” : “Whatever it takes”, a qualunque costo. Chiedendo a un economista oppure a un sedicenne medio chi ha reso celebre questa frase, probabilmente si otterrebbero due risposte diverse. L’economista direbbe Mario Draghi, il sedicenne invece Capitan America. Il primo è il presidente della Banca centrale europea, il secondo è il capo degli Avengers (i Vendicatori), un gruppo di supereroi che fanno parte dell’universo di fumetti e ...

Promuovere l’arte a qualsiasi costo : cachet e musica live ai tempi della crisi : Che si tratti di un vino pregiato, un particolare prodotto gourmet o la selezione di artisti da proporre nelle serate live, per i due giovani imprenditori under 35 di Crash Roma, il valore della qualità è una vera e propria mission da Promuovere e sostenere (veramente) a tutti i costi. Quella della musica live, oggi più che mai, è a tutti gli effetti una sfida che non tutti i gestori di locali hanno il coraggio di intraprendere. Anzi, ...