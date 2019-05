Don Euro | processo a rischio Luca Morini | solo una querela | accuse truffa cadute

Europee - Di Battista : “Governo? Dopo voto non cambia nulla”. Poi scherza : “Senza Donazioni - niente selfie” : Accolto tra l’euforia dei militanti pentastellati, l’ex deputato Alessandro Di Battista si è presentato a Roma alla chiusura della campagna elettorale del M5s. “Dopo il voto delle Europee non cambierà nulla. Le opposizioni non vogliono il voto, noi non lo vogliamo di certo, abbiamo tante cose da fare, dal reddito minimo al conflitto d’interessi”, è convinto l’ex deputato. E ancora: “Se Salvini decidesse ...

Europee - bagno di folla per Di Battista : “Governo? Dopo voto non cambia nulla”. Poi scherza : “Senza Donazioni - no selfie” : Accolto tra l’euforia dei militanti pentastellati, l’ex deputato Alessandro Di Battista si è presentato a Roma alla chiusura della campagna elettorale del M5s. “Dopo il voto delle Europee non cambierà nulla. Le opposizioni non vogliono il voto, noi non lo vogliamo di certo, abbiamo tante cose da fare, dal reddito minimo al conflitto d’interessi”, è convinto l’ex deputato. E ancora: “Se Salvini decidesse ...

Governo - Cottarelli : “Andrà avanti dopo le Europee. Errori? I conDoni fiscali - incentivano l’evasione” : “Non cadrà, credo che andranno avanti e si metteranno d’accordo dopo le elezioni. Potrebbe esserci una crisi politica solo con una crisi economica”. Queste le parole di Carlo Cottarelli, direttore dell’Osservatorio conti pubblici dell’Università Cattolica di Milano al Wired next fest. Sul reddito di cittadinanza, invece, definisce l’azione dell’esecutivo come un approccio alla “Robin Hood”: ...

Francesca Donato : "Euro ed unione - quando e perché salta tutto". La profezia della leghista : Dall'arena televisiva, dove da anni fronteggia nei talk la vulgata europeista, al tour elettorale nella Sicilia profonda, dove sta raccogliendo il dossier da presentare a Bruxelles. «I siciliani chiedono solo di poter lavorare. Senza che nessuno da fuori venga a salvarli ma con le stesse opportunità

Grande Fratello - i gieffini abbanDoneranno la casa per votare alle Europee - : Serena Granato I concorrenti del Grande Fratello 16 abbandoneranno la casa più spiata d'Italia per recarsi ai luoghi adibiti a seggi elettorali in occasione delle elezioni Europee, regionali (in Piemonte) e comunali Domenica 26 maggio gli italiani saranno chiamati a votare, dalle ore 07 alle 23, per le elezioni Europee 2019, previste per il rinnovo dei deputati che rappresentano i Paesi membri dell'Ue all'interno dell'Europarlamento ...

Dove li ha presi! Fermato un tunisino con 75mila euro nel sacchetto di McDonald's : Immaginate di aprire un sacchetto di McDonald’s e, anziché gli hamburger, trovarvi 75mila euro in contanti. È la sorpresa a cui si sono trovati di fronte gli agenti del Reparto Prevenzione Crimine della polizia, in servizio a Ventimiglia, in provincia di Imperia, quando hanno effettuato un controllo all’interno di una vettura con due tunisini a bordo.-- La busta si trovava su un sedile, lo straniero si è poi giustificato, dicendo di essere ...

Europee 2019 - e se arrivasse una Donna a capo della Commissione? : E se arrivasse una donna alla guida dell’Europa? Finora, nei suoi 60 anni di vita, da Walter Hallstein in poi, la Commissione europea è sempre stata presieduta da un uomo. L’attuale presidente è il lussemburghese Jean-Claude Juncker, che lascerà l’incarico con le elezioni di maggio. Ci sono sette donne candidate alla presidenza. Cinque per l’Alleanza dei Democratici e dei Liberali in Europa: Margrethe Vestager, Violeta Bulc, ...

MaDonna elimina una stecca dal video dell'Eurovision ed è polemica - : Riccardo Palleschi Madonna si è esibita all'Eurovision Song Contest 2019 e ha ottenuto un grande successo. Ma ha modificato il video della sua esibizione, eliminando una stecca e scatenando le polemiche Madonna continua ad essere al centro delle polemiche dell'Eurovision Song Contest 2019. Infatti, prima la popstar italo-americana ha fatto esibire i propri ballerini con le bandiere di Israele e Palestina. Ora, invece, si viene a ...

Siena - si ribalta bus di turisti dell'Est Europa : morta Donna 40enne - una trntina i feriti : Gravissimo incidente a un bus turistico questa mattina sulla Siena-Firenze all'altezza di Monteriggioni (Siena) in direzione sud. Tragico il bilancio che parla di una donna morta e diversi...

Siena - incidente a bus di turisti dell'Est Europa : morta una Donna - 15 i feriti : Gravissimo incidente questa mattina sulla Siena-Firenze all'altezza di Monteriggioni (Siena) in direzione sud. Tragico il bilancio che parla di una donna morta e diversi feriti. Un bus turistico...

Italia Under 21 – All’Europeo con i “big” - sogno Donnarumma - ci sono Barella e Chiesa : l’11 di Di Biagio fa paura [FOTO] : 1/14 Alfredo Falcone/LaPresse ...

Le imprese chieDono più Europa : Le imprese italiane vivono in Europa, crescono sui suoi mercati aperti e competitivi. E tra gli imprenditori, in maggioranza, resta evidente la convinzione che senza Europa non ci sia sviluppo. Europa più forte e coesa, chiede oggi il presidente di Confindustria Vincenzo Boccia all’Assemblea dell’organizzazione, in un Auditorium affollato da 2.500 persone, davanti al presidente della Repubblica Sergio Mattarella, al presidente ...

Elezioni europee : Salvini - Pd e Berlusconi sono quelli che spenDono di più su Facebook. In coda il Movimento 5 Stelle : Quanto hanno speso, quali sono i temi forti sui quali fanno campagna e chi c’è dietro alle loro inserzioni. In vista della tornata di Elezioni europee e amministrative, Facebook, per la prima volta in Italia, mette a disposizione i dati relativi alle pubblicità fatte dai politici sul social, diventato in Italia il mezzo principale sul quale fare propaganda. Nella classifica degli investimenti degli ultimi 30 giorni (dal 20 aprile al 19 ...

Europee 2019 - Movimento 5 Stelle - cinque Donne capilista : Luigi Di Maio le ha scelte perché le considera «eccellenze italiane». Sono le cinque capilista donne candidate alle Europee per il Movimento 5 Stelle, mai elette prima d’ora e non selezionate dalla rete. Sono Alessandra Todde, amministratore delegato di Olidata, candidata nel collegio delle Isole; Chiara Maria Gemma, professore associato in didattica e pedagogia speciale all’università di Bari Aldo Moro, al Sud; Daniela Rondinelli, ...