Chiellini | “Allegri? Potrebbe tornare Spero che Conte all’Inter non vinca nulla”

(Di venerdì 24 maggio 2019) In una lunga intervista a Tuttosport, Giorgionega che a remare contro Max Allegri siano stati anche i presunti e più volte ipotizzati malumori dello spogliatoio bianconero. “Non è vero nulla: il rispetto, la stima e l’affetto per Allegri è stato dimostrato da tutti noi nell’ultima settimana all’esterno, perché all’interno, nello spogliatoio, non c’era neanche bisogno” Il difensore juventino riconosce che l’operato del tecnico uscente, tra scudetti, Coppe e finali di Champions è qualcosa di “irripetibile”, un ciclo che sarà difficilissimo ripetere, per la continuità di successi, tanto da non escludere, in futuro, un ritorno di Allegri al club di Agnelli. “Ecco perché non mi sorprenderei di rivederlo alla Juve tra qualche anno. L’amore che Max ha per la Juve e viceversa è talmente grande che un domani si ...

