Bimbo morto, indagati madre e compagno

RaiNews : Il piccolo morto a #Novara aveva quasi la stessa età di Mehmed, il bimbo ucciso dal padre a Milano due giorni fa - Agenzia_Ansa : Bimbo morto a #Novara, indagati la madre e il suo compagno #ANSA - MediasetTgcom24 : Bimbo morto in ospedale a Novara, indagati la madre e il compagno #bimbomorto -

Omicidio volontario. E' il reato ipotizzato dalla Procura di Novara che ha aperto un fascicolo sulla morte deldi neppure due anniieri mattina all'arrivo in ospedale.ladel piccolo e il suo. Nell'interrogatorio si sono avvalsi della facoltà di non rispondere Il procuratore capo di Novara, Mineccia invita alla prudenza: "Siamo alle fasi preliminari dell'indagine, è presto per avanzare accuse precise. Prima di ogni cosa dovremo attendere l'autopsia".(Di venerdì 24 maggio 2019)