Non riesco ancora a spiegare e a spiegarmi che razza di cosa sia la mafia

huffingtonpost

(Di giovedì 23 maggio 2019) 23 maggio 1992, ore 17,58. Giovanni Falcone salta in aria con la moglie e la scorta a Capaci.Un’ora dopo, un mio collega anziano entra in redazione allargando le braccia: “È saltato tutto, tutto!”. Voleva dire il mondo, è saltato il mondo. Cinque ore dopo tutti piangono e commemorano, soprattutto quelli che odiavano Falcone e cercavano di ostacolarlo. Due giorni dopo tutta l’Italia è ai funerali di Falcone. Spiccano i suoi nemici, sia quelli in doppiopetto che gli altri. Tre giorni dopo, qualcuno lascia un messaggio attaccato al Ficus Magnolia che sorge davanti alla casa di Falcone, in via Notarbartolo 53. Si cominciano ad accumulare messaggi, pagine, note, fiori: c’è chi cerca di dire cose che non sa a chi dire, che non sa come formulare. C’è chi cerca di vincere il mutismo che il boato di Capaci ha ...

gennaromigliore : La violenza contro le donne è un abominio. Che schifo di maschi (perché uomini non riesco proprio a definirli) Viol… - marcotravaglio : I POMICIONI Lo so che non dovrei, ma è più forte di me: appena sento parlare di Paolo Cirino Pomicino non riesco a… - GassmanGassmann : Attraversando Roma in lungo e in largo quotidianamente,non riesco a non notare le nuove luci a led,che apprezzo dal… -