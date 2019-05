Il libro di Matteo Salvini edito da Altaforte è un flop

wired

(Di giovedì 23 maggio 2019) La copertina del(foto dal sito web diedizioni) IlIo sono. Intervista allo specchio scritto dalla giornalista Chiara Giannini e pubblicato da, la casa editrice vicina al movimento di estrema destra CasaPound finita al centro delle polemiche in occasione del Salone del, per ora non sta avendo un grande successo. A distanza di due settimane dalla pubblicazione, il volume è sceso dalla terza alla tredicesima posizione della classifica dei bestseller di Amazon. E non va meglio nemmeno in libreria: secondo Nielsen Bookscan, una società di statistica che raccoglie i dati sulle vendite, nella settimana dal 12 al 18 maggio l’hanno acquistato solo 243 persone. Se vi sembra molto, pensate che Becoming, l’autobiografia di Michelle Obama, è stata acquistata in libreria nei primi sette giorni da 8mila persone (il dato si riferisce ...

