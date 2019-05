ilfattoquotidiano

(Di giovedì 23 maggio 2019) Come ha fatto la Sub Pop, la casa discografica che in pratica plasmò il, non a solo sopravvivergli, ma anche a trovare il modo di diventare una label di culto, capace di scovare musica che piaccia ai millennial e ad agganciare i nuovi trend? Per avere una risposta a queste domande Valeria Sgarella è volata direttamente aper porle direttamente a chi ladi questa etichetta che ha fatto la fortuna di molte band l’ha vissuta in prima persona, come i fondatori Bruce Pavitt e Jonathan Poneman; la ex centralinista ora amministratore delegato, Megan Jasper, che si fece beffe della stampa internazionale inventandosi di sana pianta il dizionario, e molti altri. Nel 2017, dopo un viaggio aalla ricerca di testimonianze che poi le sono state offerte da alcuni dei protagonisti de l’âge d’or di, Valeria ha pubblicato il suo primo libro: Andy Wood, ...

Il grunge nasce con la Sub Pop a Seattle. E da allora è storia (vero, Kurt?) -