Falcone | per Fico abbracci e selfie fino all' albero Falcone

La mafia è cambiata - saperlo per ricordare Falcone : La mafia non è più quella del 1992. Oggi, 23 maggio, nel giorno dell’anniversario della strage di Capaci, ricordare e onorare le vittime significa anche approfondire cosa siano oggi le organizzazioni mafiose. Ne parliamo con Marcello Cozzi, figura di primo piano in Italia contro le estorsioni e l’usura.

Falcone : Presidente Rai ai giovani - 'Siete la speranza di questo paese' : Palermo, 23 mag. (AdnKronos) - "Siete la speranza di questo paese, è importante che voi siate qui oggi". Così Marcello Foa, Presidente della Rai al bunker del carcere Ucciardone di Palermo per la commemorazione di Falcone. "questo è un posto molto particolare - dice Foa - fa impressione vedere quest

Falcone : Salvini - ‘Bomba ha portato dolore ma anche speranza’ : Palermo, 23 mag. (Adnkronos) - "I ragazzi che ho incontrato stamattina sono il segno che Italia vincerà contro mafia, ‘ndrangheta e camorra. Quella bomba ha portato dolore ma anche speranza. Grazie a chi si è sacrificato in quegli anni". Lo ha detto il ministro dell’Interno, Matteo Salvini, interven

Mafia : Casellati - 'combatterla insieme a corruzione per onorare Falcone' : Roma, 23 mag. (AdnKronos) - "Il 23 maggio 1992 rappresenta una ferita mai rimarginata nel cuore dell’Italia: un giorno di lutto e di morte che ancora oggi provoca sofferenza e sdegno. E fino a quando Mafia e corruzione continueranno ad esercitare i loro effetti devastanti sul nostro Paese, la memori

Falcone : 'Noi vivremo per sempre' - all'albero i messaggi lasciati dai ragazzi (2) : (AdnKronos) - Ci sono foto e tanti disegni, molti in cui si riconosce la mano incerta dei bambini più piccoli. Ci sono i cartelloni lasciati dalle scuole, lavori in cui si parla di legalità, mafia, giustizia e anche di migranti. "Abbiamo piantato in classe con la maestra Adriana il seme della legali

Falcone : 'Noi vivremo per sempre' - all'albero i messaggi lasciati dai ragazzi : Palermo, 22 mag. (AdnKronos) - La scritta 'Noi vivremo sempre' su un lenzuolo bianco e una foto insieme dei giudici Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. Fra la marea di biglietti, poesie, lettere e fiori, a chi arriva oggi all'albero Falcone, a Palermo, è questa l'immagine che rimane più impressa. U

Falcone : missionario laico Conte - '23 maggio sia punto partenza per impegno concreto' : Palermo, 22 mag. (AdnKronos) - "La data del 23 maggio come quelle in cui si ricordano tanti altri uomini e donne che hanno dato la loro vita non devono essere vissute come ricorrenze di sola memoria, ma come punto di partenza per un concreto impegno e sacrificio supportato da giuste opere". E' il me

Palermo - sul sito Procura spazio aperto per ricordare Falcone : Palermo, 21 mag. (AdnKronos) - Uno spazio aperto per ricordare i giudici Falcone e Borsellino. L'idea è del Procuratore di Palermo Francesco Lo Voi che oggi ha aperto il sito della Procura creando un 'muro' per affiggere i pensieri dei cittadini. "Il 23 maggio e il 19 luglio del 1992 sono due date c

Strage di Capaci - due nuovi indagati. Il pentito : “Per uccidere Falcone c’era anche l’artificiere del boss Usa John Gotti” : Ventisette anni dopo ci sono due nuovi indagati per la Strage di Capaci, in cui morirono il giudice Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e gli uomini della sua scorta. Si tratta del pentito catanese Maurizio Avola, sicario di Cosa nostra, e del boss Marcello D’Agata, uno dei luogotenenti di maggiore fiducia dello storico capomafia Benedetto Santapaola. A indagare è la procura di Caltanissetta, l’ufficio giudiziario competente ...

Mafia - Sisto (Fi) : “Noi l’abbiamo combattuta più di tutti. M5s? Scomodano Falcone e Borsellino per toccare pancia Paese” : “Governo M5s-Lega? E’ una sciagura che purtroppo ci è capitata. Ce la dobbiamo tenere. C’era la peste di Atene nel “De rerum natura” di Lucrezio, c’era l’arca di Noè col diluvio universale, noi abbiamo questo governo. Ognuno ha le sue disgrazie. Speriamo che passi presto e che il sereno su questo Paese possa tornare”. Sono le parole del deputato di Forza Italia, Francesco Paolo Sisto, ospite de “L’Italia s’è desta”, su Radio Cusano Campus. Il ...

MonFalcone - ricattava e sfruttava gli operai stranieri : arrestato imprenditore : Questa notte i carabinieri della stazione di Gorizia hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di un imprenditore venezuelano, il quale è accusato di aver sfruttato i dipendenti dell'azienda di cui era socio co-titolare, La Montaggi S.r.l. che operava per conto di Fincantieri nei cantieri navali di Monfalcone. Secondo chi indaga infatti, l'uomo avrebbe costretto i lavoratori, tutti di nazionalità straniera, a turni ...

Aeroporti : nuovo look per Falcone-Borsellino di Palermo - cantieri aperti da metà luglio (2) : (AdnKronos) - Gli interventi riguarderanno l’adeguamento alla normativa antisismica; la ristrutturazione architettonica del terminal; la realizzazione di impianti elettrici, idrici, meccanici, speciali, antincendio e fotovoltaici; opere accessorie come rampe pedonali, pontili di collegamento al piaz

Aeroporti : nuovo look per Falcone-Borsellino di Palermo - cantieri aperti da metà luglio : Palermo, 10 mag. (AdnKronos) - Partiranno a metà luglio, con una durata di circa due anni, i lavori per l'ampliamento del terminal passeggeri dell'aeroporto Falcone Borsellino di Palermo. Il cda di Gesap, la società che gestisce l’aeroporto, ha infatti affidato per 1,3 milioni di euro la direzione d

A MonFalcone - tutto pronto per Navigando 2019 : ... alle tecnologie marittime, suscitando curiosità e interesse, anche verso un futuro formativo e magari professionale nell'ambito dell'Economia del Mare. E siamo onorati del fatto che la Commissione ...