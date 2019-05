Doria Ragland è già tornata a Los Angeles ma frequenta un corso per imparare a fare la

vanityfair

(Di giovedì 23 maggio 2019)a Kensington Palace con Meghan e Harrya Kensington Palace con Meghan e Harrya Kensington Palace con Meghan e Harrya Kensington Palace con Meghan e Harrya Kensington Palace con Meghan e Harrya Kensington Palace con Meghan e Harrya Kensington Palace con Meghan e Harrya Kensington Palace con Meghan e HarryNonna «Mary Poppins»ha già fatto i bagagli. La mamma di Meghan Markle, sbarcata a Windsor in veste di puericultrice, ha tolto le tende. A poco più di due settimane dalla nascita di Archie, primogenito dell’ex attrice e di Harry, l’ex istruttrice di yoga e assistente sociale è stata fotografata a Los, la città in cui ha sempre vissuto, a spasso con i suoi due cani. A darle il cambio, in questi giorni, la stylist Jessica Mulroney, tra le migliori ...