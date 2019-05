huffingtonpost

(Di mercoledì 22 maggio 2019)per tutti. Contro il calo demografico del suo paese, Montreau, ilJean Debouzy ha deciso dire la famosa pillola blu a tutta la popolazione.Con l’inusuale trovata, il primo cittadino spera in un baby boom: solo la nascita di nuovi bambini potràla.Il paese di 650 abitanti a sud di Parigi, nel dipartimento di Loiret, ha sofferto un drastico calopopolazione infantile che minaccia la vita dell’istituto presente nel comune: ora sono iscritti appena 30 bambini.“Un paese senza bambini è un paese morto”, ha dichiarato ila The Local. “Le pillole saranno distribuite alle coppie di età compresa tra i 18 e i 40 anni: vogliamo dargli la possibilità di concepire, l’unico modo di salvare la nostra”.La pillola contro la disfunzione erettile sarà ...

maltocortese78 : RT @HuffPostItalia: Un sindaco francese regala viagra ai cittadini per evitare la chiusura della scuola locale - condorbox : RT @HuffPostItalia: Un sindaco francese regala viagra ai cittadini per evitare la chiusura della scuola locale - HuffPostItalia : Un sindaco francese regala viagra ai cittadini per evitare la chiusura della scuola locale -