L’ex re del Belgio ha accettato di sottoporsi a un test per stabilire la sua eventuale

Softball - Serie A1 : nel recupero della prima giornata di ritorno Bussolengo batte Pianoro alL’extra inning : Si è recuperato questo pomeriggio il secondo dei match tra Specchiasol Bussolengo e Tecnolaser Europa Pianoro valevole per la prima giornata di ritorno del campionato di Serie A1. Originariamente programmato per l’11 maggio, questo incontro ha subito un rinvio a causa del maltempo. La vittoria è andata a Bussolengo, ma non senza fatica: è stato infatti necessario un extra inning per decidere una contesa che, al termine dei sette ...

Formula 1 – Niki Lauda - dall’incidente ai titoli Mondiali : la carriera delL’ex pilota austriaco in un’infografica : Una carriera invidiabile: la storia di Niki Lauda riassunta in un’infografica Il mondo della Formula 1 piange la scomparsa di Niki Lauda: il tre volte campione del mondo si è spento nella notte, dopo un improvviso ricovero in ospedale in Svizzera per dei problemi renali. L’ex pilota, famosissimo per l’incidente del 1976, in cui rimase visibilmente ustionato, ha iniziato da lì un difficile percorso a causa del fumo tossico ...

F1 : è morto Niki Lauda - leggenda del Circus. L’ex pilota austriaco aveva 70 anni : “Con profonda tristezza annunciamo che il nostro amato Niki è morto pacificamente con la sua famiglia accanto lunedì. I suoi risultati unici come atleta e imprenditore sono e rimarranno indimenticabili, come il suo instancabile entusiasmo per l’azione, la sua schiettezza e il suo coraggio. Un modello e un punto di riferimento per tutti noi, era un marito amorevole e premuroso, un padre e nonno lontano dal pubblico, e ci ...

Milano. Co-progettazione per le attività sociali nelL’ex Convitto del parco Trotter : Assegnata all’ATI La fabbrica di Olinda la Co-progettazione per le attività sociali nell’ex Convitto del parco Trotter. L’associazione temporanea di

Totti nuovo direttore tecnico della Roma? La risposta delL’ex capitano giallorosso : Francesco Totti e i rumors sul suo nuovo possibile ruolo in casa giallorossa: il parere dell’ex capitano della Roma “Quello che è uscito sui giornali lo valuteremo, ancora non so niente“. Lo ha detto Francesco Totti, parlando delle voci che lo danno come futuro direttore tecnico della Roma, oggi nel corso della Hall of Fame del calcio italiano in cui l’ex numero 10 giallorosso è entrato a far parte. ...

Maicol Lentini non ce l’ha fatta : l’Inter piange la scomparsa delL’ex giocatore delle giovanili : L’Inter piange Maicol Lentini: l’ex giocatore delle giovanili scomparso a 15 anni a causa di una brutta malattia che lo aveva costretto a lasciare il calcio Non ce l’ha fatta Maicol Lentini, ex giocatore del vivaio dell’Inter, che da tempo lottava contro una malattia che nel 2017 l’aveva costretto a lasciare il settore giovanile del club nerazzurro. Il ragazzo, 15 anni, è stato colpito da un malore mentre si ...

LIVE Konta-Pliskova 1-4 - Finale femminile Internazionali d’Italia 2019 in DIRETTA : non si gioca sul servizio delL’ex #1 al mondo! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della sfida tra Karolina Pliskova e Johanna Konta, valida per la Finale del torneo WTA Premier 5 di Roma di tennis: il match tra la ceca e la britannica scatterà alle ore 13.00. Sulla terra battuta capitolina le due tenniste si giocano il titolo! Il Centrale del Foro Italico sarà teatro della settima sfida tra le due giocatrici: comanda la ceca, con 5 vittorie ad 1. L’ultima vittoria risale ...

Prova a irridere Totti con un sombrero ma L’ex capitano della Roma lo zittisce con un solo tocco verso la porta : il video : Francesco Totti è in Kuwait, dove è stato accolto come una star (e anche con una piccola gaffe durante l’ingresso in campo, con l’inno di Forza Italia che per sbaglio ha rimpiazzato quello di Mameli) per una partita di calcio a cinque. Durante l’incontro, un avversario lo ha scavalcato con un sombrero e ha Provato a segnare di tacco, senza riuscirci. Pochi secondi dopo, sugli sviluppi dell’azione, l’ex capitano ...

Con classe al matrimonio delL’ex (come Pippa Middleton) : Gabriella Windsor-Tom Kingston, le foto più belle dal royal wedding 2019Gabriella Windsor-Tom Kingston, le foto più belle dal royal wedding 2019Gabriella Windsor-Tom Kingston, le foto più belle dal royal wedding 2019Gabriella Windsor-Tom Kingston, le foto più belle dal royal wedding 2019Gabriella Windsor-Tom Kingston, le foto più belle dal royal wedding 2019Gabriella Windsor-Tom Kingston, le foto più belle dal royal wedding 2019Gabriella ...

Max Biaggi saluta papà Pietro - il post delL’ex pilota è straziante : “perdonami - ho fallito” : Max Biaggi ed il commovente e straziante messaggio social per papà Pietro: l’ex pilota distrutto per la scomparsa del padre Una notizia terribile ha lasciato il mondo dei motori senza parole: Max Biaggi è dovuto rientrare d’urgenza dalla Francia a causa dell’improvvisa scomparsa del padre. Pietro, padre dell’ex centauro, è morto oggi a 77 anni e per questo motivo Max Biaggi ha dovuto abbandonare il circuito di Le ...

Ivan Cottini - la storia delL’ex ballerino di Amici commuove : “Ero invincibile - poi mi sono svegliato nella paura. Ma nonostante la malattia ho realizzato il mio sogno” : Attualità Ciao Darwin, la lite con Paola Perego “tagliata” e non andata in onda: ecco cosa è accaduto di F. Q. “Non mi definisco un eroe, mi sono rotto le scatole di essere un malato e ho voluto ritornare a essere il protagonista della mia vita”: queste le parole di Ivan Cottini, ex ballerino di Amici affetto da ...

Lione - Sylvinho lascia la Selecao : L’ex Inter sarà il nuovo allenatore del OL : Il Lione ha scelto il nuovo allenatore. Si tratta del brasiliano Sylvinho che proprio ieri ha lasciato il suo ruolo come collaboratore del commissario tecnico del Brasile, Tite, e che secondo RMC Sport avrebbe già trovato un accordo con l’Olympique. L’ex giocatore prenderà il posto di Bruno Genesio. A sceglierlo il futuro ds del club francese, il connazionale ed ex giocatore del Lione, Juninho. Il 45enne Sylvinho, che in ...

L’uomo del giorno – Buon compleanno Corrado Ferlaino - L’ex presidente del Napoli di Maradona : Continua il nostro classico appuntamento con la rubrica ‘L’uomo del giorno’, oggi è il compleanno di Corrado Ferlaino, 88 candeline per l’ex presidente del Napoli di Maradona. Ha vinto due scudetti, una Coppa UEFA, una Coppa Italia ed una Supercoppa italiana, a termine della stagione 1997-1998 è retrocesso in Serie B. All’inizio degli anni 2000 ha ceduto il Calcio Napoli a Salvatore Naldi, la decisione è stata ...

Sarri-Juve - ancora prematuro - L’ex tecnico del Napoli non è così vicino come si dice : ancora prematuro affermare la vicinanza di Maurizio Sarri alla Juventus “La Juventus vuole Maurizio Sarri”: l’indiscrezione di mercato. Per i bookmakers si può fare „arebbe un colpo basso per i tifosi del Napoli ma, stando a quanto riportato da Sportitalia, Maurizio Sarri è in cima alla lista stilata da Agnelli e Paratici, vertici della Juventus, per individuare il successore … Continue reading Sarri-Juve, ancora ...