Lega Nord e legalità Bossi | Salvini e Alberto

La Lega teme il calo al Nord-Ovest Sorridono i 5 Stelle - ansia Pd e Fi... : Affaritaliani.it ha cercato di capire quali sono le aspettative sull'esito del voto di fine mese dei principali partiti. Nella Lega c'è la consapevolezza di una contrazione rispetto ai massimi raggiunti nelle intenzioni di voto uno o due mesi fa. Nel Carroccio, spiegano fonti qualificate, stapperebbero bottiglie di spumante...

Sondaggi - Lega al 43% nel Nord-Est e prima al Centro. M5s tiene al Sud e nelle Isole. Nuove Regioni rosse? Il Nord-Ovest : La Lega si conferma primo partito italiano con il 32 per cento, mentre M5s e Pd lottano per il secondo posto. E' il quadro dei Sondaggi di Noto Sondaggi e Emg Acqua diffusi oggi dal Quotidiano Nazionale e da Agorà (Rai3). I due istituti divergono solo su chi è secondo: per Antonio Noto Cinquestelle e democratici sono appaiati al secondo posto con il 21 per cento, mentre per Fabrizio Masia il Movimento è secondo con il 23,5% (in tendenza ...

Terzo valico - sopralluogo della commissione Trasporti. Lega : "Sarà perno dello sviluppo del Nord-Ovest" : Il presidente della commissione Trasporti alla Camera Alessandro Morelli ha annunciato che effettuerà un sopralluogo al Terzo valico, insieme al viceministro alle Infrastrutture e ai Trasporti Edoardo Rixi, "per monitorare lo stato di avanzamento del cantiere e assicurarci che l'opera sia attiva, come previsto, nel 2022".

La Lega compie 35 anni. Così Bossi e 5 padani la fondarono a Varese - oggi è «senza» Nord - La videostoria : Era il 12 aprile del 1984, un giovedì. Un giovane magro e coi capelli neri, di nome Umberto Bossi, entra nell'ufficio del notaio Franca Bellorini di Varese per firmare l'atto costitutivo della Lega ...

Borghi (Pd) vs Basini : "C'era una volta la Lega Nord…"."C'erano una volta i comunisti - ma non ve ne siete accorti" : Alla Camera è in corso la votazione degli emendamenti al ddl Concretezza, che si prefigge di contrastare l'assenteismo nella pubblica amministrazione e che dovrebbe introdurre sistemi di controllo biometrici e far sparire il badge. Quando prende la parola Enrico Borghi, del Pd, per la dichiarazione di voto a un emendamento, nasce una polemica coi colleghi della Lega. "C'era una volta il fu partito della Lega Nord" ...

Lega e sondaggi : ecco la verità Cala al Nord-Est ma cresce al Sud : Giallo Lega nei sondaggi: perde voti, è stabile o sale ancora? Secondo i dati diffusi da Emg Acqua, se si votasse oggi il Carroccio sarebbe il primo partito con il 31,9%, una crescita dello 0,1% rispetto alla scorsa settimana. Ma stando alla Supermedia settimanale...

Giorgetti - Lega Nord - : 'Kean? Lo consigliai al Southampton...' : L' ANSA riporta le parole di Giancarlo Giorgetti , vice-segretario della Lega Nord e Sottosegretario del Consiglio dei ministri con deLega allo Sport, a proposito di Moise Kean : 'Sono due anni che lo seguo. L'ho consigliato anche al Southampton perché secondo me ha un fisico da Premier League , invece lo ha tenuto la Juventus. Avrei fatto un ...

Esclusivo : muore la Lega Nord La svolta di Salvini è già in atto : Venerdì scorso, in gran segreto, è stato sciolto il consiglio della Lega Nord-Lega Lombarda. Qualche giorno prima la stessa cosa era avvenuta in Veneto, in Piemonte e in Liguria.

Giancarlo Giorgetti - uno sfogo drammatico : 'Cos'è diventata la Lega al Nord. E Salvini non...'. Allarme rosso : 'Il centrodestra è morto perché certe categorie politiche in Italia e nel mondo sono cambiate. Oggi il populismo, che prende voti a destra e a sinistra, ha ribaltato i tradizionali schieramenti'. E ...