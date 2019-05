Firenze | 21enne violentata dal ragazzo conosciuto in chat | si indaga

ilgiornale

(Di mercoledì 22 maggio 2019) Federico Garau I due si erano incontrati a casa di lui dopo avere a lungo parlato sul sito di incontri dove si erano conosciuti. Al termine della cena, non accettando un "no" come risposta, il giovane ha aggredito la ragazza, abusando di lei Asiper un presunto caso di violenza sessuale commesso da uncinese nei confronti di una connazionale. Secondo quanto raccontato dalla vittima, una giovane di 21 anni, il fatto si sarebbe verificato nella notte dello scorso venerdì. Dopo avere a lungo parlato su unadi incontri online, dove si erano conosciuti, i due avevano infatti deciso di incontrarsi di persona e di trascorrere una serata insieme. Laha quindi raggiunto l'appartamento del, di un anno più giovane di lei, convinta di non correre alcun pericolo. I due hanno cenato e parlato tranquillamente, almeno fino a quando non è giunta ...

