Elettra Lamborghini furiosa sui social Non rilascerò più interviste

ilgiornale

(Di mercoledì 22 maggio 2019) Novella Toloni La cantante e giudice di The Voice è apparsa suivisibilmente adirata per qualcosa che è stato scritto su di lei. Un fatto che l’ha portata a prendere una drastica decisione Siamo abituati a vederesorridente e scatenata, sempre pronta a prendersi in giro. Ma questa volta la cantante è decisamente arrabbiata. Nelle stories del suo account Instagram, la "regina del reggaeton all’italiana" ha stupito tutti mostrandosi alterata nei confronti di qualcuno o qualcosa. L’ereditiera si riprende con il cellulare nel momento in cui si trova nel camerino del talent musicale The Voice of Italy, mentre si sta preparando poco prima della diretta e spiega: "Ragazzi non voglio alimentare polemiche come dice Simona, ma quante stronzate scrivono su internet? Io non mi sto a incazzare perché... però, certa gente non sa proprio cosa fare nella propria ...

dolcechecco : #TVOI IL MEGLIO DI ELETTRA LAMBORGHINI - knorrstar : @ElettraLambo No, è proprio un altro pantone. Pantone Elettra Lamborghini. - carmineluigi1 : RT @BITCHYFit: Ma come ha fatto la TV generalista a stare senza Elettra Lamborghini in questi anni? #TVOI -