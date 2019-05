Creato in laboratorio il primo organismo vivente con Dna sintetico

agi

(Di mercoledì 22 maggio 2019) L'uomo come dio? È la domanda del dibattito che si è aperto negli Stati Uniti, a una settimana dalla scoperta che potrebbe cambiare gli scenari della biologia sintetica: scienziati hannoinilcon Dnae complesso. Sarebbe una svolta nel campo della biologia e un passaggio chiave per realizzare quello che è stato e continua a essere il soggetto di romanzi e film di fantascienza: la creazione di una vita artificiale, la riscrittura del codice genetico di chiunque per renderlo immune alle malattie. È il New York Times a raccontare i risultati di una ricerca dell'Università di Cambridge: gli studiosi hanno riscritto il codice genetico di un batterio, costruendo inun genoma quattro volte più grande e più complesso di quelli creati fino a oggi, come il batterioSyn 3.0 realizzato negli ...

