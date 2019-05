Questo robot è capace di scalare le pareti

wired

(Di martedì 21 maggio 2019) Non uno, bensì quattro modi diversi di muoversi e aderire lungo le, e tutti grazie alla capacità di deformarsi e adattare la presa. Il protagonista dell’abilità non da tutti èsoft, sviluppato da un team di ingegneri della Toyohashi University of Technology, in Giappone, che vediamo alla prova nel filmato qui sopra. Si chiama LEeCH, che sta per Longitudinally extensible continuum-inspired by hirudinea – dove hirudinea è proprio il nome scientifico della sanguisuga – e trae ispirazione, appunto, dalla natura e dalle capacità dianimale di risucchiare la superficie di contatto, quasi fosse una ventosa. Niente male, non c’è che dire. (Copyright (C) Toyohashi University of Technology. All rights reserved)dileWired.

