Google Messaggi beneficia della collaborazione di Google Assistant | un po’ come avveniva

Festa della mamma - frasi d'auguri - messaggi e immagini/ Lo speciale doodle di Google : Festa della mamma 2019, le migliori frasi d'auguri e i messaggi. Google dedica un doodle speciale alla giornata delle madri

Google Messaggi suggerisce GIF in base alla conversazione - Fogli Google introduce qualche comodità : Google inizia a introdurre alcune interessanti novità su Google Messaggi e Fogli Google: ecco i suggerimenti di GIF basati sulle conversazioni su Messaggi e un bel trio di comodità per la versione web di Fogli. L'articolo Google Messaggi suggerisce GIF in base alla conversazione, Fogli Google introduce qualche comodità proviene da TuttoAndroid.

Google Messaggi v4.3 prepara novità per RCS - SMS verificati - risposte automatiche per lo Spam e altro : Le principali modifiche presenti nell'apk dell'ultimo aggiornamento di Google Messaggi riguardano le impostazioni di RCS e SMS verificati, una funzione di risposta automatica per i Messaggi di Spam, una modifica al registratore di clip audio e una prossima integrazione con Google Assistant. L'articolo Google Messaggi v4.3 prepara novità per RCS, SMS verificati, risposte automatiche per lo Spam e altro proviene da TuttoAndroid.

Strano messaggio Samsung Email - pericolo con Google e Gmail : alcuni chiarimenti il 17 aprile : Sono giorni in cui si parla anche di Samsung Email. Tutto nasce da un messaggio di posta elettronica ricevuto da tantissimi utenti in possesso di un Samsung Galaxy, che ha sollevato non pochi dubbi e discussioni anche con il pubblico italiano. In un periodo in cui l'attenzione degli addetti ai lavori si concentra soprattutto su progetti come il Samsung Galaxy Fold, come avrete notato in questi giorni anche sulle nostre pagine, occorre prendere ...

Google Messaggi v4.2 ora supporta allegati di qualsiasi tipo e aggiunge dettagli per gli SMS verificati e Google Assistant : Google Messaggi ha appena ricevuto il suo aggiornamento alla versione 4.2 e ottiene la possibilità di inviare tipi di file generici e non solo foto e video, inoltre il teardown mostra anche novità per gli SMS verificati e l'integrazione con Google Assistant. L'articolo Google Messaggi v4.2 ora supporta allegati di qualsiasi tipo e aggiunge dettagli per gli SMS verificati e Google Assistant proviene da TuttoAndroid.

Google Duo introduce modifiche alla gestione dei contatti - i messaggi audio e altro in un aggiornamento lato server : Google Duo riceve delle modifiche al modo in cui si selezionano e si interagisce con i contatti. In precedenza, il selettore di contatti di Duo proponeva schede separate per video e audio, mentre ora è presente un'unica scheda nella quale è possibile scegliere se registrare audio oppure video dopo aver selezionato un contatto, inoltre, ora è possibile inviare un messaggio solo audio, a differenza di prima che era solo video. Sono stati aggiunti ...

Annunciato l’arrivo di Google Assistant in Messaggi - ma per errore : Sta facendo il giro della Rete un tweet pubblicato probabilmente per errore da Google e che annuncia un'importante novità relativa a Google Assistant L'articolo Annunciato l’arrivo di Google Assistant in Messaggi, ma per errore proviene da TuttoAndroid.

La versione web di Messaggi si sposta su Google.com e introduce le impostazioni per le funzioni RCS : È iniziata la transizione della versione web di Messaggi da android.com a google.com, con l'introduzione di nuove impostazioni legate alle funzioni RCS. L'articolo La versione web di Messaggi si sposta su google.com e introduce le impostazioni per le funzioni RCS proviene da TuttoAndroid.