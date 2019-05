Festival di Cannes | Elle Fanning ha un malore e collassa durante la cena di gala

Festival di Cannes 2019 - La famosa invasione degli orsi in Sicilia diventa un prodigio di animazione : orsi che diventano uomini e uomini che diventano orsi. E il pericolo è uguale e opposto, laddove si perdono equilibri a favore di estremismi. Esordio alla regia del grande fumettista e illustratore bresciano Lorenzo Mattotti, La famosa invasione degli orsi in Sicilia trova origine nel romanzo breve che Dino Buzzati scrisse nel 1958 e rappresenta l’unica opera italiana nella sezione Un Certain Regard a Cannes 2019. Coproduzione italo/francese di ...

Festival di Cannes - Quentin Tarantino lancia un appello : “Non fate spoiler” : “Io amo il cinema. Voi amate il cinema. È l’avventura di scoprire una storia per la prima volta”. Inizia così la lettera-appello scritta e pubblicata su Twitter da Quentin Tarantino. Il celebre regista, in gara al Festival di Cannes, memore forse del furto della sceneggiatura di The Hateful Eight, ha chiesto infatti ai suoi fan di non far trapelare alcuna notizia dopo la première della sua nuova pellicola in Costa Azzurra. “Sono molto eccitato ...

Festival di Cannes - A Hidden Life : il gran rifiuto di un contadino a Hitler. Così Terrence Malick ritorna (finalmente) al cinema : Il titolo perfetto per un film perfetto. E soprattutto da parte del più nascosto dei grandi cineasti contemporanei. Terrence Malick potrebbe vincere la sua seconda Palma d’oro, perché A Hidden Life (Una vita nascosta), è un’opera importante quanto meravigliosa. Quasi a dire che il leggendario cineasta texano è (finalmente) tornato grande e per farlo – paradossalmente – ha scelto un film girato in Europa. Il suo nuovo lavoro, infatti, s’ispira ...

Alain Delon riceve la "Palma d'oro" al Festival di Cannes - : Fonte foto: Getty imagesAlain Delon riceve la "Palma d'oro" al Festival di Cannes 1Sezione: Spettacoli Carlo Lanna Scatti dalla cemerimonia di premiazione

Festival di Cannes 2019 - la poesia e il dramma del cinema che sa dire ‘io’ : Come quasi sempre accade, le migliori rivelazioni del Festival di Cannes non sono nei concorsi principali, ma nelle sezioni collaterali. Quello che il Festival di quest’anno sta mostrando è che il cinema più vivo, quello più diretto e perforante è quello che sa dire “io”. Non è una storia nuova questa: qualcuno già parlava di una “caméra stylo” una settantina d’anni fa, cioè del modo in cui è possibile usare la macchina da presa come una penna ...

Festival del Cinema - A Cannes un documentario sulla Formula E : Al Festival del Cinema di Cannes ci sarà spazio anche per unanteprima legata al mondo dei motori. Si tratta di And we go green, un documentario sulla Formula E che porterà gli spettatori dietro le quinte del primo campionato al mondo con monoposto totalmente elettriche. Diretto dal regista premio Oscar Fisher Stevens e da Malcolm Venville, il documentario dal taglio prettamente Cinematografico racconta una serie di storie e mostra delle ...

Festival di Cannes 2019 : ospiti oggi 17 maggio - giuria e film : Festival di Cannes 2019: ospiti oggi 17 maggio, giuria e film È in corso la 72esima edizione del Festival di Cannes, iniziata il 14 maggio ed in programma fino al 25 maggio. oggi venerdì 17 maggio è una giornata speciale perché ci sarà un programma ricco e pieno di ospiti di livello internazionale. 17 maggio, la giornata di Pedro Almodovar Pedro Almodovar proprio oggi presenta il film in predicato come uno dei film favoriti ...

«Rocketman» : il film su Elton John travolge il Festival di Cannes : Elton John: il vestito del ReElton John: il vestito del ReElton John: il vestito del ReElton John: il vestito del ReElton John: il vestito del ReElton John: il vestito del ReElton John: il vestito del ReElton John: il vestito del ReElton John: il vestito del ReElton John: il vestito del ReElton John: il vestito del ReElton John: il vestito del ReCiò che non è stato Bohemian Rhapsody, quello che non è riuscito a osare fino in fondo il film su ...

Festival di Cannes 2019 - Ken Loach e i suoi schiavi volti all’autodistruzione in Sorry We Missed You : Chiamiamoli “performer delle consegne” e non più “fattorini”, “guadagni” e non più “salari”, freelance e non più precari. Anzi, veri e propri schiavi volti all’autodistruzione. Benvenuti nel nuovo dramma umano e sociale di Ken Loach, il vate tuttora insuperato del cinema civile, che con Sorry We Missed You è riuscito ancora una volta a commuovere le platee del Festival di Cannes. Due volte Palma d’oro (nel 2006 per Il vento che accarezza l’erba ...

Festival di Cannes 2019 - Rocketman non è Bohemian Rhapsody. Ma il biopic su Elton John funziona : Una celebrazione ma non un’apologia di Elton John. “Perché per quanto straordinario possa essere, Elton resta un essere umano, e quindi imperfetto. E tutte le sue imperfezioni, come i suoi pregi, fanno parte del film”. Così Taron Egerton, visibilmente commosso, descrive il personaggio/persona Elton John che ha avuto “il piacere, l’onore e la responsabilità di interpretare” nel biopic Rocketman, fuori concorso a Cannes e nelle sale italiane dal ...

Rocio Munoz - sul red carpet a Cannes così : le trasparenze che fanno impazzire il Festival : Al Festival di Cannes è stata presentata la 65ª edizione del Taormina Film Fest la cui madrina è la spagnola Rocio Munoz Morales, oggi sul red carpet. Il Festival del cinema di Taormina si terrà dal 30 giugno al 6 luglio prossimi. L'ospite d'onore - è stato annunciato oggi - sarà l'attrice australi

Toccare la luna dal Festival di Cannes 2019? Fatto! : Sulla sommità di Cannes, a pochi passi dal Castello, c’è il Suquet des Artists. Uno spazio tutto dedicato all’arte in cui fino al 25 maggio è possibile visitare – in modo gratuito per tutti, non solo per gli accreditati al Festival – l’imperdibile installazione Go Where You Look!. Inserita nel programma della Quinzaine des Réalisateurs, prevede quello che la stessa artista (Laurie Anderson, moglie del compianto Lou Reed), definisce a ragione “Un ...

Festival di Cannes : il red carpet di "Rocketman" - : Fonte foto: Getty imagesFestival di Cannes: il red carpet di "Rocketman" 1Sezione: Spettacoli Carlo Lanna Presentazioni ufficiali del primo biopic sulal vita di Elton John

Festival di Cannes 2019 - ecco la prima sorpresa : Les Misérables. Tra Gomorra e la Paranza dei bambini : “Mi rivolgo al presidente Macron: vada a vedere il nostro film, perché è un avvertimento del pericolo di violenza assoluta in cui versa la Francia, il vaso è quasi colmo e l’impressione è che nessuno ci stia ascoltando!”. Parole forti, parole di passione civile quelle che il regista Ladj Lytuona alla conferenza stampa del suo Les Misérables, la prima vera sorpresa del concorso di Cannes 2019. Un dramma a tinte accese ed esplosive che mette in ...