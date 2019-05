L’omicidio di Massimo D’Antona | 20 anni fa

ilpost

(Di lunedì 20 maggio 2019) Era un avvocato esperto di diritto del lavoro e consulente di vari governi: fu ucciso in un agguato di fronte alla sua abitazione dalle Nuove Brigate Rosse

